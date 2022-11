Novak Djokovic

Cote : 5 étoiles

Âge : 35 ans

Classement ATP : 8e

Masters 2021 : Demi-finaliste

15e participation

Meilleur résultat : Champion (2008, 2012, 2013, 2014 et 2015)

C'est l'épouvantail logique de la compétition. S'il l'avait emporté en finale de Bercy contre Holger Rune dimanche dernier, il en aurait même été l'ultra-favori. Privé de presque six mois de compétition par son statut de non vacciné, Novak Djokovic a connu une saison 2022 en montagnes russes. Si la frustration a dû être grande de ne participer ni à l'Open d'Australie ni à l'US Open, il en tire tout de même un avantage : un état de fraîcheur physique et mentale inhabituel pour aborder ce dernier grand rendez-vous de la saison.

Quintuple vainqueur de l'épreuve, il a évidemment l'expérience et les certitudes pour aller décrocher un 6e titre qui lui permettrait d'égaler Roger Federer, actuel recordman. Depuis juin, Djokovic ne perd qu'à Paris (en quart de Roland et en finale de Bercy donc), pour 20 victoires et 3 titres (Wimbledon, Tel Aviv et Astana). Alors inarrêtable "Nole" ? Peut-être. Reste qu'il échoue au Masters depuis sept ans et s'il en fait une petite obsession, cela pourrait le perturber.

Stefanos Tsitsipas

Cote : 4 étoiles

Âge : 24 ans

Classement ATP : 3e

Masters 2021 : Éliminé en phase de poules

4e participation

Meilleur résultat : Champion en 2019

Avec 60 victoires au compteur, Stefanos Tsitsipas est le joueur qui a le plus gagné sur le circuit cette saison. Si elle ne fait pas oublier que le Grec a stagné en Grand Chelem, s'est montré inefficace en finales (5 perdues sur 7 jouées) et a été contrarié par plus jeune que lui (Carlos Alcaraz et Holger Rune), cette statistique a un mérite : elle rappelle la très grande régularité dans l'excellence de l'intéressé.

On pouvait même considérer que Tsitsipas jouait trop ces derniers temps, lui qui a enchaîné Astana, Stockholm, Vienne et Bercy. Mais dans la salle parisienne, il a surtout donné des signes de révolte. Le Grec a certes fini par perdre la demi-finale qui l'opposait à Novak Djokovic, mais il s'est peut-être prouvé à nouveau qu'il pouvait regarder dans les yeux un cador de cette envergure. Il aime la lumière et avait triomphé à son premier essai au Masters. En cas de parcours parfait, il finira même numéro 1 mondial. La motivation est toute trouvée.

Daniil Medvedev

Cote : 4 étoiles

Âge : 26 ans

Classement ATP : 5e

Masters 2021 : Finaliste

4e participation

Meilleur résultat : Champion en 2020

N'y voyez pas de hasard : les trois joueurs qui ont les plus grandes chances de soulever le trophée (selon nous) l'ont déjà fait. Avec Djokovic et Tsitsipas, Medvedev est le dernier joueur de cette liste à avoir été sacré. C'était il y a deux ans. L'an passé, il a fait à peine moins bien avec une finale, ce qui confirme une chose si besoin était : le Russe adore le dur indoor. Il faut dire qu'il a toutes les qualités pour y briller. Avec son quasi-double mètre (1 mètre 98), il dispose d'une rampe de lancement formidable au service, et il est inutile ici d'évoquer ses qualités de contreur.

Sa sortie d'entrée à Bercy a, il est vrai, constitué un coup d'arrêt. Mais il serait malavisé d'en tirer des conclusions sur une éventuelle méforme : le grand Daniil sortait d'un titre à Vienne, et l'enchaînement est toujours délicat à cause de la fatigue, surtout si les balles changent comme il l'a observé. Cet automne, il a semblé retrouver (à Astana aussi) le tennis qui lui a permis de s'installer sur le trône en début de saison. Attention toutefois : il fait partie du groupe rouge comme Tsitsipas et Djokovic , l'un des trois au moins ne sera donc même pas au rendez-vous des demies.

Félix Auger-Aliassime

Cote : 4 étoiles

Âge : 22 ans

Classement ATP : 6e

Masters 2021 : Néant

1ère participation

Meilleur résultat : Néant

A Turin, il va recueillir les fruits d'un fantastique sprint final. Après un US Open décevant, Félix Auger-Aliassime s'est totalement remobilisé pour accomplir une saison indoor quasi-parfaite : trois titres d'affilée en trois semaines à Florence, Anvers et Bâle et une demi-finale à Bercy lui ont permis d'assurer sa place dans le tournoi des Maîtres. Seul Holger Rune a pu interrompre sa marche en avant après 16 succès consécutifs.

A Bâle notamment, le Canadien a laissé une impression fantastique avec un service létal et un punch monstrueux. A l'instar d'Alcaraz et de Rune, il n'a pas de point faible évident quand il est dans cette forme. S'il parvient à s'approprier l'événement, il a un vrai coup à jouer au Pala Alpitour, d'autant que l'altitude devrait avantager les grands serveurs. Il est également tombé dans le groupe le plus accessible avec un autre novice Taylor Fritz, Casper Ruud et Rafael Nadal. Vu sa forme actuelle, il doit viser au moins les demies.

Rafael Nadal

Cote : 3 étoiles

Âge : 36 ans

Classement ATP : 2e

Masters 2021 : Néant

11e participation

Meilleur résultat : Finaliste en 2010 et 2013

Rafael Nadal et le Masters, c'est (jusqu'ici) l'histoire d'un rendez-vous manqué. Dans ses jeunes années, Roger Federer était là pour lui barrer la route, puis Novak Djokovic a pris le relais, le dur indoor étant la moins bonne surface d'expression de l'Espagnol. Il lui est aussi arrivé fréquemment de s'y engager dans un état de fatigue extrêmement avancé, à cause de longues saisons et d'une gestion parfois contestable de son calendrier.

Cette année encore, le Taureau de Manacor ne débarque pas à Turin dans les meilleures conditions. Depuis l'US Open, il est devenu père et n'a joué qu'un match la semaine dernière, perdu contre Tommy Paul à Bercy. Il y a d'ailleurs affiché des limites physiques et mentales préoccupantes. C'est principalement pour cette raison qu'il n'est que 5e dans notre hiérarchie. Mais s'il n'a jamais gagné l'épreuve, il y compte tout de même deux finales et reste un guerrier à nul autre pareil. De loin le plus expérimenté de son groupe, il pourrait bien en profiter pour se faufiler dans le dernier carré. S'il y parvient, avec les victoires et la confiance, il deviendra très dangereux.

Andrey Rublev

Cote : 2 étoiles

Âge : 25 ans

Classement ATP : 7e

Masters 2021 : Eliminé en phase de poules

3e participation

Meilleur résultat : Eliminé en phase de poules

Il commence à s'habituer à cet ultime rendez-vous de l'année qu'il dispute pour la troisième fois consécutive. Mais le Masters ne réussit pas jusqu'ici à Andrey Rublev. Il n'est ainsi pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales lors de ses deux précédentes participations. Il ne compte que deux victoires en six matches joués et l'an passé, il avait raté le dernier carré d'un rien au tie-break du troisième set face à Casper Ruud.

Le Russe parviendra-t-il à exploser son plafond de verre cette fois ? Difficile d'être optimiste pour lui en raison de la composition de sa poule avec Djokovic, Medvedev et Tsitsipas. En 2021, il avait certes battu le Grec, mais ce dernier souffrait du coude et avait quitté la compétition dans la foulée pour se faire opérer. Avec quatre titres en 2022 et deux quarts de finale en Grand Chelem à Roland-Garros et l'US Open (il n'a pas pu jouer Wimbledon en raison de sa nationalité comme Medvedev), Rublev reste très régulier et solide. Son intensité fait de lui un joueur dur à battre. Mais face à la crème de la crème, il lui manque encore quelque chose, à l'image d'un second service trop faible.

Casper Ruud

Cote : 1 étoile

Âge : 23 ans

Classement ATP : 4e

Masters 2021 : Demi-finale

2e participation

Meilleur résultat : Demi-finale en 2021

Il vient d'accomplir indubitablement sa plus belle saison. Avec deux finales en Grand Chelem, Casper Ruud a même largement surpassé son objectif de début d'année. Le Norvégien voulait progresser au meilleur des cinq sets et atteindre son premier quart de finale en Majeur, il a donc fait bien mieux à Roland-Garros et à l'US Open. A tel point qu'en quittant New York, il a même atteint la place de numéro 2 mondial, le meilleur classement de sa carrière évidemment.

Alors pourquoi Casper Ruud figure-t-il si bas dans cette revue d'effectif ? N'avait-il pas d'ailleurs atteint les demies pour sa première participation au Masters l'an dernier ? Tout cela est vrai. Mais depuis Flushing Meadows, le Norvégien est même tombé en panne d'essence pour ainsi dire : 4 défaites (dont 2 au 1er tour à Tokyo et Bâle) en 6 matches et un aveu sur une programmation trop chargée. Il ne semble donc pas vraiment en état d'être ambitieux à Turin, même si le tirage n'a pas été trop dur avec lui.

Taylor Fritz

Cote : 1 étoile

Âge : 25 ans

Classement ATP : 9e

Masters 2021 : Néant

1ère participation

Meilleur résultat : Néant

C'est l'autre grand débutant de cette édition 2022 du tournoi des Maîtres. La fortune a été favorable à Taylor Fritz dont le classement ne devait lui permettre que d'être premier remplaçant. Mais le malheur du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé aux abdominaux, a fait son bonheur et l'Américain jouera donc pour la première fois de sa carrière la prestigieuse épreuve. Soyons honnêtes : il ne l'a pas volé, compte tenu de ses résultats et surtout de son premier titre en Masters 1000 conquis chez lui en Californie (Indian Wells), contre Rafael Nadal en finale qui plus est.

Pas passé loin d'une demie à Wimbledon - battu in extremis par le même Nadal, pourtant blessé, en cinq sets -, Fritz a franchi un vrai cap cette saison. Encore sacré à Tokyo cette automne, il a un jeu offensif et sans fioritures parfaitement adapté à l'indoor. Mais ces dernières semaines, il a un peu accusé le coup, peut-être de la pression pour la course au Masters. Il a ainsi concédé une défaite surprenante face à Gilles Simon à Bercy au 2e tour. Il est arrivé le premier à Turin pour s'entraîner cette semaine et n'aura rien à perdre. Mais son inexpérience et sa dynamique ne plaident pas en sa faveur.

