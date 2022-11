Le Masters 2022 a pris une tournure plus concrète ce jeudi. A Turin, le tirage au sort des deux poules de quatre joueurs de la compétition a été effectué, et il en a résulté un certain déséquilibre parmi les forces en présence, comme on pouvait l'anticiper vu notamment le classement inhabituel de Novak Djokovic (8e). Le Serbe formera ainsi avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev un groupe très relevé. Les deux novices de cette édition Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz se retrouveront dans l'autre, en compagnie des finalistes de Roland-Garros Rafael Nadal et Casper Ruud.

