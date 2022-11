Il a fait d'une pierre deux coups. En remportant son premier Masters 1000 dimanche face à Novak Djokovic , Holger Rune a aussi validé son entrée dans le Top 10 la semaine prochaine. Le Danois sera ainsi 10e lundi, grillant la politesse à Hubert Hurkacz (11e) pour 6 minuscules points, et échouant à 44 petites longueurs du 9e et dernier qualifié pour le Masters - en l'absence du numéro 1 mondial Carlos Alcaraz forfait -, Taylor Fritz. Le brillant "teenager" occupe donc actuellement la position de premier remplaçant à Turin. Or, il est aussi qualifié pour le Masters "Next Gen" à Milan.

Ad

Alors Milan ou Turin ? Le principal intéressé n'a pas manié la langue de bois en conférence de presse. "Je ne sais pas", a-t-il d'abord répondu, feignant l'incertitude tout sourire. Avant d'ajouter sans ambiguïté : "Bien sûr que j'irai à Turin. J'espère pour tous les autres joueurs que je ne jouerai pas, parce que je leur souhaite d'être en bonne santé. Mais en même temps, c'est serait génial si je pouvais jouer."

ATP Finals La tuile : Alcaraz annonce son forfait pour le Masters HIER À 16:13

"Quelle maturité de Rune d'être aller chercher à seulement 19 ans un champion comme Djokovic"

Je ne m'y attendais pas du tout il y a quatre ou cinq semaines

Alors qu'il n'était pas dans le Top 30 il y a un peu plus d'un mois, Holger Rune a réalisé une remontée spectaculaire dans le sillage d'une fin de saison ébouriffante sur dur indoor. Deux finales à Sofia et Bâle, deux titres à Stockholm et au Rolex Paris Masters lui ont permis de surgir et d'envisager même participer au tournoi des Maîtres. Si l'opportunité lui est donnée, il la saisira des deux mains.

"Je ne m'y attendais pas du tout il y a quatre ou cinq semaines, mais maintenant j'y suis. Je suis super heureux de la manière dont j'ai terminé ma saison officielle, et s'il y a la possibilité de jouer plus de matches, je suis juste super enthousiaste. Maintenant, j'ai juste hâte de manger, dormir et de me détendre complètement", a-t-il encore lâché. Histoire de débarquer dans le Piémont plein d'énergie et prêt à faire encore des dégâts. Alors que Rafael Nadal a notamment indiqué au soir de son élimination à Bercy qu'il espérait être en état de jouer, Rune est en droit de penser qu'une nouvelle porte pourrait s'ouvrir. Histoire de rajouter une cerise sur le gâteau de cette grande première en Masters 1000.

ATP Finals Rublev et Auger-Aliassime bouclent le casting du Masters de Turin 02/11/2022 À 20:20