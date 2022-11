Il a beau être le grand absent de ce Masters de Turin, Carlos Alcaraz en est l'un des grands gagnants. Ce mardi, la défaite de Rafael Nadal face à Felix Auger-Aliassime combinée à la perte du premier set par Taylor Fritz face à Casper Ruud a confirmé que la hiérarchie au sommet du classement ATP ne bougerait plus d'ici la fin d'année. Sur la plus haute marche, Carlos Ier, assuré de finir 2022 dans son costume de numéro un mondial à seulement 19 ans et six mois. Il est le plus jeune de l'histoire à réaliser cet accomplissement.