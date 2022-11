"Grazie Torino". Merci Turin. Casper Ruud a écrit ces mots de remerciements auprès des fans présents dans la cité piémontaise après ce qui s'apparente à la victoire de la délivrance pour lui. Englué dans une crise de résultats et de confiance depuis début septembre et sa défaite en finale de l'US Open, qui avait elle-même suivie celle à Roland-Garros plus tôt dans la saison, le Norvégien a traversé la plus grosse période noire depuis qu'il évolue dans les hautes sphères du circuit ATP. Mais avec deux finales de Grand Chelem perdues en l'espace de trois mois, il y avait de quoi subir un contrecoup.

Dimanche, il a appuyé sur le bouton du mode "relance" en disposant en deux manches du maître de l'indoor en cette fin de saison, Félix Auger-Aliassime (7-6, 6-4). Même si le Canadien a été moins aérien qu'au mois d'octobre et à Bercy, notamment côté revers, Ruud a signé une victoire très autoritaire en jouant son tennis, donc en dominant l'échange. C'est la 49e de sa prolifique saison 2022 (3 titres), mais la 3e seulement sur le circuit ATP depuis le dimanche 11 septembre.

Trois victoires c'est très peu pour un joueur du statut de Ruud, passé à une victoire d'être n°1 mondial, honneur finalement revenu à son bourreau Carlos Alcaraz. Si on chipote avec les chiffres, on peut monter ce total de succès à 5, car le 4e mondial avait gagné en Coupe Davis et à la Laver Cup (contre Jack Sock) en septembre. Mais ces deux victoires ne lui ont rien apporté niveau confiance.

Un coup droit, une première solide et Ruud a terrassé FAA : sa balle de match

FAA, une victoire "importante" pour Ruud

A contrario, ses apparitions à Séoul, où il avait été sorti au 2e tour, puis à Tokyo et Bâle, où il avait pris la porte dès le 1er, n'avaient pas incité à l'optimisme sur son cas. Et si la belle mécanique de précision Ruud était rayée, se disait-on même ? Le droitier d'Oslo ne l'a pas vu de cette manière après sa victoire contre F2A. Selon lui, traverser une mauvaise période faisait partie des impondérables de sa vie d'athlète. Il vit avec, même si logiquement il préfère éviter ces périodes de grands doutes.

"Je pense que c'est mon meilleur match depuis l'US Open. Les deux derniers mois ont été un peu difficiles, je me dois de le reconnaître. Mais, il faut accepter d'avoir des moments difficiles dans une carrière, c'est ce qui m'est arrivé. Il faut donc trouver le moyen de surmonter cela", a-t-il commenté auprès de l'ATP sur le court, avant de tordre le cou au cliché du : 'Je m'entraîne, donc je vais gagner'. Car lui prend l'exercice avec beaucoup de sérieux. "Ça ne sert à rien de s'entraîner dur, si on ne gagne pas des matches. C'est donc une victoire importante pour moi."

Je ne vais pas me relâcher, ni commencer à me stresser

Pour battre Félix Auger-Aliassime, Ruud a d'abord retrouvé sa première balle. Un détail technique d'importance pour lui qui aime dicter l'échange. Son engagement lui avait manqué ces dernières semaines, notamment à Bercy où il avait été secoué par Richard Gasquet, puis battu par un Lorenzo Musetti dans "la zone". Avec 66% de premières et un premier coup de puncheur retrouvé, le Norvégien a retrouvé ses fondamentaux techniques. Mais il avait entamé ce travail à Paris déjà.

Dimanche, il a peu donné (16 fautes), pas autant gagné de points à lui tout seul (14 coups gagnants), mais il a joué juste tactiquement sur le revers de FAA. Surtout, il n'a pas concédé une seule balle de break, notamment à 4-3 dans le 2e set, quand il a remonté un handicap à 0/30 après avoir breaké le Canadien pour la première fois du match. Mentalement, il a retrouvé du tonus aussi.

Une demi-volée à la Federer : le magnifique coup de patte de Ruud

"Le service est très important sur cette surface. Il faut vraiment rester concentré sur ses engagements. Je n'avais pas très bien servi les dernières semaines donc je suis content que dans ce secteur ait bien fonctionné. C'était une bonne journée. J'ai été agressif en retour aussi", a naturellement analysé le fils de Christian Ruud, une nouvelle fois capable de faire déjouer le métronome Auger-Aliassime, comme à Montréal au début du mois d'août. "C'est un super départ pour moi, j'en avais besoin."

La suite du tournoi se fera mardi. Ruud affrontera le vainqueur du duel entre Rafael Nadal et Taylor Fritz, les deux autres membres du groupe vert de cette Masters Cup 2022 qui s'affrontent à 21h00, avec au bout une porte grande ouverte vers le dernier carré. "Je ne vais pas me relâcher, ni commencer à me stresser outre-mesure, ou me précipiter pour faire changer la dynamique", a prévenu Ruud, demi-finaliste un peu surprise du tournoi des maîtres l'an dernier.

"Je ne vais pas calculer, je vais juste me concentrer sur les deux autres rencontres et faire comme si cette victoire n'était jamais arrivée. Je dois apporter mon "jeu-A" lors de ces deux matches également." Ruud, un champion qui accepte d'aller mal pour aller mieux. Le tennis en somme.

Casper Ruud Crédit: Getty Images

