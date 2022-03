Daniil Medvedev est un n°1 mondial baptisé. Désormais aux commandes du tennis mondial depuis deux semaines, conséquence de sa demi-finale à Acapulco et du manqué de Novak Djokovic à Dubai, le Russe a entamé son règne par une victoire face à Tomas Machac (6-3, 6-2), samedi au 2e tour du tournoi d’Indian Wells.

Ad

Pour son entrée en lice, le protégé de Gilles Cervara n’a pas fait dans le détail. Il a étouffé son jeune adversaire, actuel 158e mondial, mais bien trop tendre pour l’inquiéter sur surface dure. Il n’a fallu que deux manches à Medvedev pour rallier le 3e tour attendre le vainqueur du duel entre Filip Krajinovic et Gaël Monfils. Dans tous les cas il passera un test dès son deuxième match du tournoi.

ATP Acapulco Medvedev va devenir N.1 mais c’est Nadal le boss 26/02/2022 À 06:14

Une balle de break sauvée et Medvedev a mis la machine en route

Le Moscovite n'a passé qu'un peu plus d'une heure (1h12) sur le court central où il avait l'honneur d'ouvrir la programmation. Une mise en bouche idéale et pas trop pesante pour le corps avant d'attaquer un programme plus corsé. Il a breaké Machac à 3-2 dans le premier set, puis d'entrée de seconde manche à 0-0. Ce match n'a en tout et pour tout duré que quatre jeux.

Il a d'ailleurs déroulé son tennis dans ce dernier acte, sauf à la fin où le Tchèque a opposé un peu de résistance. Mais ce réveil a été trop tardif. et seul son tout premier jeu de service a été difficile. C'est là qu'il a concédé son unique balle de break du match à 30/40. Mais il a sauvé la situation sans trembler.

Conscient que la guerre en Ukraine provoque un certain malaise au sein des deux circuits, avec les joueuses ukrainiennes en tête , Medvedev a signé la caméra avec dessinant un coeur, signe qu'il ne souhaite qu'une issue : la paix.

Open d’Australie messieurs "C’est le plus grand come-back de l’ère Open" : Nadal, le 21e en forme de chef d'oeuvre 30/01/2022 À 23:28