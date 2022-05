Ce n'est pas le Français que l'on attendait qui a fait le show à Lyon ce mardi. Manuel Guinard, 158e joueur mondial, est venu à bout de son compatriote Hugo Gaston en trois sets (6-4, 6-7 (5), 6-2) et s'est qualifié pour le second tour de la compétition. Ugo Humbert, lui, s'est incliné devant Alex de Minaur en trois manches.

Guinard, habitué des Challenger, a ainsi remporté sa première victoire dans un tableau principal d'un tournoi ATP. Il bénéficie d'une invitation pour le tableau final de Roland-Garros. "J'aurais pu me rendre le match plus facile quand je mène 4-2 dans le deuxième set", a-t-il dit à la sortie du court. J'ai commencé à piocher mentalement sur quelques points. Je m'en sors bien et j'ai pu repartir dans la troisième manche", a poursuivi Guinard qui devait affronter Gaël Monfils, mercredi.

Ad

Ce dernier, blessé à un pied, a déclaré forfait lundi pour Lyon mais aussi pour Roland-Garros. Guinard jouera en conséquence contre un repêché des qualifications, l'Américain Michael Mmoh (N.179). De son côté, Ugo Humbert s'est incliné en trois manches devant l'Australien Alex de Minaur, tête de série N.4 (1-6, 6-3, 6-2).

ATP Lyon Tsonga, Pouille et Simon tombent d'entrée, Humbert passe HIER À 14:19

ATP Lyon Rinderknech s'incline sur deux tie-breaks HIER À 21:55