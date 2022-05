Malheureusement pour eux, la logique du classement a été respectée. Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille, désormais respectivement 267e et 163e joueurs mondiaux, n'ont pas pesé bien lourd au 1er tour du tournoi ATP 250 sur terre battue de Lyon lundi. Le Manceau a ainsi été éliminé par le Slovaque Alex Molcan (47e) en deux sets (6-4, 6-4) et un peu plus d'une heure et demie (1h32 précisément). Quant au Nordiste, il n'a pu sauver que quatre jeux (6-3, 6-1) en 1h10 face à l'Allemand Oscar Otte (60e).

Au-delà de l'élimination précoce, Tsonga voit la retraite se rapprocher à grands pas puisqu'il a annoncé que Roland-Garros (22 mai-5 juin), la semaine prochaine, serait son dernier tournoi. Après son match, l'organisation de l'Open Parc de Lyon a d'ailleurs diffusé une vidéo-hommage à l'ancien leader du tennis français, vainqueur de ce même tournoi en 2017. Sa famille et son coach Thierry Ascione ont été invités sur le court et un trophée symbolique lui a été remis.

Humbert renoue avec la victoire

Sur le plan tennistique pur, Tsonga a offert quelques fulgurances au public rhodanien, mais il a été limité dans ses déplacements comme lors de sa dernière apparition sur le circuit principal à Monte-Carlo. Les nombreuses amorties d'Alex Molcan lui ont notamment coupé les jambes, et le Slovaque n'a eu besoin que d'un break dans chaque set pour plier l'affaire. Pour Lucas Pouille, la pilule a été encore plus dure à avaler. Le Nordiste n'a pas pu compter sur son service (seulement 37 % de premières balles) et a vécu un cauchemar sur le court, surtout lors d'un second set où il a perdu les six derniers jeux.

En fin de matinée, il y a toutefois eu un petit coin de ciel bleu (et encore relatif) pour le tennis français. Battu au 1er tour à Madrid et dès les qualifications à Rome, Ugo Humbert a renoué avec la victoire sur le circuit. Mais pour ce faire, il a dû maîtriser... son compatriote Grégoire Barrère, issu des qualifications. Le gaucher messin, qui aura le statut de numéro 1 tricolore à Roland-Garros puisque Gaël Monfils a déclaré forfait, s'est imposé en deux manches (6-3, 6-4) et 1h14 de jeu. Il s'est montré particulièrement efficace sur ses occasions de break, convertissant les quatre qu'il a obtenues. Il retrouvera Alex de Minaur, qui l'avait battu in extremis à Barcelone, au 2e tour.

