La semaine prochaine, les meilleurs tennismen du circuit seront réunis au Hard Rock Stadium, à Miami, pour le premier ATP Masters 1000 de la saison et l’un des rendez-vous les plus importants de l’année. La compétition sera à vivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport.fr et sur l’application Eurosport en compagnie des experts d’Eurosport, Paul-Henri Mathieu, Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément.

Avec le record égalé de six titres à Miami, Novak Djokovic sera de retour en Floride avec la ferme intention de renouer avec la victoire, depuis son dernier sacre en 2016 . Les regards seront également tournés sur Daniil Medvedev, fraîchement promu n°2 mondial, une première pour un joueur en dehors du Big 4, depuis 2005.

Di Pasquale: "Sa 2e place confirme que Medvedev est déjà dans une catégorie au-dessus des autres"

Face au Serbe et au Russe, la concurrence sera emmenée par Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman ainsi que par Félix Auger-Aliassime, plus jeune joueur à avoir disputé une demi-finale sur le tournoi à tout juste 18 ans, lors de la dernière édition en 2019.

Le public français retrouvera Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Ugo Humbert, Corentin Moutet, Adrian Mannarino ainsi que le jeune Hugo Gaston qui avait fait sensation lors de Roland-Garros, en septembre dernier. Le Toulousain a obtenu une wild card pour Miami. Alors qu’il avait sorti Novak Djokovic au deuxième tour en 2018, Benoît Paire sera également au rendez-vous ainsi que Jérémy Chardy, performant en ce début de saison et qui était parvenu à éliminer Marin Cilić au troisième tour en 2017.

Le programme du Masters 1000 de Miami, à suivre sur Eurosport

1er tour : 24 et 25 mars

2e tour : 26 et 27 mars

3e tour : 28 et 29 mars

Huitièmes de finale : 30 mars

Quarts de finale : 31 mars et 1er avril

Demi-finales : 2 et 3 avril

Finale : 4 avril

