C'était une occasion à ne pas rater. Et Casper Ruud l'a saisie. Dans un duel de spécialistes de terre battue qui l'opposait à la sensation de ce tournoi de Miami Francisco Cerundolo, la logique a été respectée vendredi. Le Norvégien, solide membre du Top 10, l'a assez largement emporté en deux sets (6-4, 6-1) et 1h34 de jeu face à l'Argentin, 103e mondial, pour se qualifier pour la première finale en Masters 1000 de sa carrière. Pour tenter de décrocher le titre, il sera opposé au vainqueur de la seconde demi-finale entre le prodige Carlos Alcaraz et le tenant du titre Hubert Hurkacz.

Si on le lui avait dit, il ne l'aurait peut-être pas cru. Longtemps caricaturé comme un terrien exclusif, Casper Ruud avait déjà montré l'automne dernier qu'il était capable de bien s'exprimer sur dur, en atteignant notamment la demi-finale du Masters de Turin. Mais il ne se doutait sûrement pas qu'il connaîtrait sur cette même surface le bonheur d'une première finale en Masters 1000, après avoir atteint les demies sur l'ocre de Monte-Carlo et de Madrid l'an passé. Victorieux d'Alexander Zverev en quart en Floride, il s'était ouvert la partie basse du tableau, et il a assumé son rang ce vendredi, sans trembler.

Ou presque sans trembler. Car son début de partie, marqué par un break concédé d'entrée, n'était pas des plus rassurants. Mais heureusement pour lui, il n'était pas le seul à ressentir de la nervosité, et Cerundolo a, lui aussi, multiplié vite les cadeaux. Il faut dire qu'avant cette semaine folle pour lui à Miami, l'Argentin n'avait pas remporté le moindre match sur dur. Et alors qu'il avait joué les tours précédents vraisemblablement sans avoir rien à perdre, il a été rattrapé par l'importance de l'occasion et l'enjeu. Jusqu'à 4 jeux partout, il a fait illusion, avant de voler en éclats.

