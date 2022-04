Une nouvelle tête de série prend la porte à Monte-Carlo. Après Novak Djokovic ou encore Carlos Alcaraz , Felix Auger-Aliassime, tête de série numéro 6, a été éjécté de la terre battue monégasque. Le Canadien, méconaissable et pas vraiment dans la meilleure forme de sa carrière, a été éliminé par Lorenzo Musetti en deux sets (6-2, 7-6). Après Indian Wells et Miami, le mal semble profond pour le 9e mondial.

Pour l'Italien, au contraire, la montée en puissance se précise. "Ici, c'est comme jouer à la maison, a-t-il confié après la rencontre. J'habite ici, je m'entraîne ici... C'est comme jouer en Italie. Je suis vraiment très heureux de cette victoire, c'est toujours un bonheur de s'imposer ici." Agressif d'entrée, Musetti a rapidement breaké Auger-Aliassime. Avant de doubler la mise dans le 7e jeu et s'adjuger logiquement le premier set (6-2).

Dans le deuxième, l'histoire n'a pas vraiment été la même. Mais malgré un réveil et un break d'avance, le Canadien a baissé en intensité en milieu de manche. Avant de s'écrouler définitivement au tie-break (7-2) et quitter le court Rainier III la tête basse. Inquiétant après une élimination au premier tour du Masters de Miami et au deuxième tour de l’Omnium de Marrakech.

