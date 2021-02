Et pourtant, Sinner a entamé le match de la meilleure des manières, réalisant le break à sa première opportunité lors du 4e jeu, puis tenant son avantage pour virer en tête. Mais son adversaire slovène s'est révolté en début de deuxième acte, prenant la balle de plus en plus tôt. Bedene a aussi bien servi quand il en a eu besoin (14 aces). Dans l'ultime manche, les serveurs ont d'ailleurs fait la loi et c'est logiquement au tie-break qu'ils se sont départagés.