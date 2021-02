Quatre Français occupaient le dernier quart du tableau de cet Open Sud de France. Il n'y en a plus. Après les éliminations de Jo-Wilfried Tsonga et de Hugo Gaston, Benjamin Bonzi avait sorti mardi son compatriote Lucas Pouille. Mais mercredi, le 125e joueur mondial avait fort à faire face à David Goffin, tête de série numéro 2 du tournoi montpelliérain. Et malgré une sacrée résistance, Bonzi a rendu les armes contre le Belge après trois sets (4-6, 6-4, 7-5) et 2h33 d'un joli combat. Ce dernier retrouvera l'Italien Lorenzo Sonego, tombeur de Sebastian Korda (6-3, 6-2), vendredi pour une place en demi-finale.

Dans le sillage d'un début de saison prometteur en Challengers (un titre, une finale et une demi-finale), Bonzi a abordé le match sans complexes. Il a remonté un break de retard, puis a trouvé son rythme de croisière et a viré en tête sur un passing de revers croisé parfaitement ajusté. En manque de confiance en ce moment après deux défaites consécutives au 1er tour en préparation à Melbourne et à l'Open d'Australie, David Goffin a aussi semblé fébrile et hésitant dans ce premier acte.

Goffin a fait parler l'expérience

Mais le Belge a changé de rythme dès l'entame du deuxième set, agressif à la relance et s'offrant rapidement le double break. En difficulté sur tous ses jeux de service, Goffin a su toutefois conserver un service d'avance pour remettre les compteurs à zéro. De plus en plus en contrôle à l'échange, il a enfoncé rapidement le clou dans la manche décisive (4-6, 6-4, 4-2). Mais son bras a encore tremblé par la suite, notamment sur seconde balle : en tout, il a ainsi commis pas moins de 8 doubles fautes dans la partie dont 2 dans le 8e jeu de ce 3e set, offrant le débreak blanc à Bonzi.

Le Français s'est alors lâché pour repasser en tête. Mais Goffin a fait parler son expérience : ses talents de contreur lui ont permis de ravir une 6e fois l'engagement adverse. Une fois de trop pour Bonzi qui aura sûrement des regrets, tant il est passé près d'une belle victoire sur un Top 20. Mais s'il poursuit sur cette voie, il peut espérer intégrer les 100 meilleurs joueurs du monde assez rapidement, comme le lui a prédit un certain Lucas Pouille, tombé sous ses coups au tour précédent.

