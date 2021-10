Cette fois, sa réaction n'a pas suffi. Alors qu'il avait sauvé des balles de match lors de ses deux premiers tours avant de retourner brillamment la situation à son avantage notamment contre Andrey Rublev , Adrian Mannarino a vu son parcours s'arrêter à Moscou vendredi. Le Français s'est incliné en deux sets (6-1, 7-6) et quasiment deux heures de jeu (1h56 précisément) face au 108e joueur mondial Ricardas Berankis en quart de finale. Il ne reste plus qu'un Bleu dans le tableau : Gilles Simon sera opposé à Aslan Karatsev plus tard dans la journée.

En sortant la tête de série numéro 1, il pensait certainement s'être ouvert le tableau. Mais Adrian Mannarino ne jouera ni la demie, ni la finale à Moscou comme cela avait été le cas lors de ses deux précédentes participations. Vraisemblablement émoussé après ses deux heures et demie d'efforts la veille, le gaucher tricolore n'a pas résisté aux coups puissants de son adversaire lituanien, même s'il a failli faire basculer le match.

Complètement dominé lors du premier set et rapidement breaké dans le second, Mannarino s'est battu jusqu'au bout. D'abord en réussissant à faire le débreak à sa 8e tentative au moment où son adversaire servait pour le match à 5-4. Passé à deux points de la défaite, le Français a ainsi changé la dynamique, parvenant à absorber la puissance des coups de son adversaire. Mais il n'a pas su pousser son avantage dans le jeu décisif, comme il l'avait fait contre les Russes Roman Safiullin et Andrey Rublev aux tours précédents. Mené rapidement 5 points à 0, Mannarino a logiquement cédé largement 7 points à 1. En 24 heures, il aura vécu un véritable ascenseur émotionnel.

