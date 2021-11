Tennis

ATP Next Generation : Le point exceptionnel de Carlos Alcaraz face à Brandon Nakashima

ATP MASTERS NEXT GEN - Ce mercredi, Carlos Alcaraz n’était pas d’humeur à abandonner. Opposé à Brandon Nakashima, l’Espagnol a signé le point du jour après une défense incroyable qui n’est pas sans rappeler un certain Rafael Nadal. Et que dire de son réflexe au filet pour conclure ? Un point à revivre en vidéo.

00:01:02, il y a une heure