Novak Djokovic était déjà un géant, mais l'année 2021 lui aura permis de changer encore de dimension au regard de l'histoire du tennis. Il ne s'en cache jamais, la chasse aux records est la sève qui irrigue son ambition à ce stade de sa carrière. Amasser des titres en Grand Chelem, et décrocher autant de records que possible. Dans ce domaine, c'est mission plus qu'accomplie cette saison.

Le champion serbe a égalé ou s'est approprié seul trois marques qui pèsent lourd dans les palmarès :

. Vainqueur à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon pendant que Roger Federer et Rafael Nadal effectuaient du surplace, Djokovic a rejoint le duo helvético-espagnol avec 20 titres en Grand Chelem. La quête la plus essentielle de sa carrière, celle qui relevait presque du fantasme dix ans plus tôt, lorsqu'il ne comptait qu'un seul Majeur à son actif début 2011, loin, très loin de Federer (16) et Nadal (9).

. Au mois de mars, il avait dépassé Federer au nombre de semaines passées à la première place mondiale. Les 311 semaines du Suisse ont pourtant longtemps semblé inaccessibles.

. Ce samedi, en battant Hubert Hurkacz dans un thriller en demi-finale à Bercy , Djokovic s'est assuré de terminer l'année au sommet de la hiérarchie. Pour la 7e fois de sa carrière, il sera numéro un mondial en fin de saison. Il laisse dans le rétroviseur Pete Sampras, qu'il avait égalé fin 2020.

Trois records majeurs, dont le plus important de tous égalé. L'effarante marche dans l'histoire de Novak Djokovic aura donc pris une envergure supplémentaire ces derniers mois. Bien sûr, il lui aura manqué en 2021 la cerise sur le gâteau. Au cœur de l'été, Djokovic a échoué dans sa quête du Grand Chelem et de l'or olympique. Le possible Golden Slam a animé les conversations après sa victoire à Wimbledon. Finalement, battu en demi-finale du tournoi olympique à Tokyo par Alexander Zverev et en finale de l'US Open par Daniil Medvedev, il n'a eu ni le Golden ni le Slam. Excusez-le de ne pas être parfait.

Dans cette compilation de records, le Djoker ne veut "pas choisir". Ce serait comme décider lequel de ses enfants il préfère. Mais tout ce qui a attrait au statut de numéro un mondial, tous derrière et lui devant, lui tient à cœur. "Chaque record parle de lui-même, mais être le numéro un historique, c'est probablement l'accomplissement suprême dans notre sport, juge-t-il. Dépasser Pete Sampras, mon idole d'enfance, le joueur qui m'a donné envie de prendre une raquette, c'est incroyable."

Alors que la concurrence se rapproche, à l'image de Medvedev et Zverev, voire Stefanos Tsitsipas passé tout prêt de le terrasser en finale de Roland-Garros, Djokovic doit plus que jamais se montrer sélectif dans ses ambitions.

A 34 ans, le Serbe affiche dans la gestion de son temps une incontestable habileté. Il n'aura ainsi disputé que trois des huit Masters 1000 au calendrier en 2021, laissant notamment de côté les quatre rendez-vous sur dur, à Miami, Toronto, Cincinnati et Indian Wells. Tout pour le Grand Chelem, tout pour les records. Et ça paie. Et il ne changera pas cette approche à l'avenir : "J'ai joué beaucoup moins de tournois par rapport aux autres joueurs, et ça m'oblige à être très performant dans les plus grands rendez-vous si je veux être numéro un à la fin de l'année. C'est ce que j'ai réussi à faire cette saison. Les grands tournois sont ma seule priorité maintenant, et ce sera encore le cas dans le futur." Passé, présent, futur, Novak Djokovic conjugue sa légende à tous les temps. Et les records n'en finissent plus de pleuvoir.

