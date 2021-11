"J’ai beaucoup de fatigue physique et mentale, et quelques petits pépins physiques de fin d'année. J'ai connu mieux", a ainsi admis le numéro un français au classement ATP en conférence de presse. Une condition délicate qui explique Ce n’est pas parce que les joueurs seront bien couverts toute la semaine sous l’imposante toiture de l'Accor Arena de Bercy qu’on n’aura pas le droit à quelques coups de froid. Gaël Monfils l’a prouvé avant le début du dernier Masters 1000 de l’année en se montrant particulièrement préoccupé quant à sa forme , a ainsi admis le numéro un français au classement ATP en conférence de presse. Une condition délicate qui explique son absence de la liste des Français qui participeront à la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre)

Sorti dès le deuxième tour du tournoi de Vienne par Diego Schwartzman la semaine dernière, Monfils arrive malgré tout gonflé de confiance au Rolex Paris Masters, au terme d'une saison 2021 où il a grandement relevé la tête, après une fin d’année 2020 catastrophique où il avait très mal vécu la coupure liée à l’épidémie de Covid-19. "On ne parle plus de confiance, je pense que je joue très, très bien", a-t-il d’ailleurs rappelé avant de faire son entrée en lice dans "son" tournoi, lui qui est né à Paris et qui a glané, sur ce court indoor, ses meilleures performances en Masters 1000.

Ça fait plaisir de savoir qu'il va y avoir du public, je suis hyper content de pouvoir revenir ici

Finaliste des éditions 2009 et 2010 (il n’a fait aussi bien qu’à Monte Carlo en 2016), le compagnon d’Elina Svitolina, qui n’a disputé qu’une seule des 5 dernières éditions (défaite en quart l’an passé contre Shapovalov) arrive en terrain connu, avec tout de même pas mal d’enthousiasme. Notamment puisque l’ambiance devrait être, cette année, particulièrement au rendez-vous : "Ça fait plaisir de savoir qu'il va y avoir du public, s’est-il réjouit. Forcément, après une année vraiment dure, retrouver du public puis des ambiances incroyables à partir de la tournée américaine, c'est bien. Je suis hyper content de pouvoir revenir ici".

Showman dans l’âme, le joueur de 35 ans compte ainsi s’appuyer sur le soutien de ses compatriotes en tribunes pour revenir, au moins, en huitième de finale, performance qu’il n’a plus réalisé à Bercy depuis… 2014, lorsqu'il avait buté, déjà, sur Novak Djokovic. Ces derniers mois, il a retrouvé une certaine constance, sa joie de vivre, son mordant sur les courts. Finaliste du tournoi de Sofia il y a quelques semaines, éliminé par l’épouvantail Alexander Zverev à Indian Wells, Monfils a montré qu’il était sorti de long trou noir dans lequel l'épidémie de Covid-19 et la vie sous bulle l’avaient plongé, même s’il n’a battu qu'un seul joueur du top 30 cette saison (De Minaur à Cincinnati).

Un premier tour facile en apparence mais...

Le Tricolore, opposé d’entrée au qualifié Kecmanovic, avant un hypothétique deuxième tour face à Mannarino, vainqueur lundi de Basilashvili , peut donc légitimement espérer se hisser jusqu’en huitième de finale. Où sa probable rencontre face à au numéro 1 mondial devrait être un des points culminants de cette semaine parisienne. Sauf que Gaël Monfils est un habitué des surprises, bonnes et mauvaises. Et les doutes formulés par le 22e mondial sur son état physique laissent aussi redouter que, cette semaine, on puisse voir le moins bon côté du droitier.

La question sera surtout de savoir à quel point son jeu, basé sur l’explosivité, va pâtir de son état de forme. Le premier tour face au Serbe, 69e au classement ATP, peut se révéler piégeux, les deux joueurs n’ayant jamais croisé le fer jusqu’ici. Mais les résultats décevants de Kecmanovic cette saison devraient toutefois permettre au Français de s’exprimer au mieux. Lui a en tout cas fait une promesse qui va plaire au public de la capitale : "On est à Paris, on essaie d'oublier tout ça et d'y aller à fond".

