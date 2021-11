Ce n'était sans doute pas le principal pour lui cette semaine. Novak Djokovic n'en avait pas fait mystère : s'il avait décidé de faire son grand retour à Bercy, c'était parce qu'il voulait s'assurer de terminer une 7e saison record sur le trône du tennis mondial. Mais le Serbe est du genre glouton, et après avoir atteint son objectif en gagnant sa demi-finale contre Hubert Hurkacz, il a décroché la timbale dimanche en renversant Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-3). Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il s'est approprié par la même occasion un autre record : celui du nombre de titres en Masters 1000.

Avant ce Rolex Paris Masters, il co-détenait la marque de référence avec Rafael Nadal avec 36 Masters 1000 glanés. Le voilà donc seul à 37, comme il est seul avec 7 saisons achevées à la première place mondiale. L'accomplissement est d'autant plus remarquable que sur les 9 Masters 1000 programmés dans le calendrier, il n'en a joué que trois : Monte-Carlo (éliminé en huitième de finale par Daniel Evans), Rome (finaliste contre Nadal) et donc le tournoi parisien.

La sublime balle de match qui signe le retour du roi Djokovic à Paris

Contrairement à ce qu'il a accompli en tant que numéro 1 mondial - records difficiles à battre dans un futur proche aussi bien en termes de semaines que de saisons passées au sommet -, ce record du nombre de Masters 1000 fait néanmoins toujours l'objet d'une rivalité intense avec le Majorquin, qui aura certainement encore un coup à jouer notamment sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid et Rome). Mais le temps passe et Nadal affiche une forme physique bien plus préoccupante que celle Djokovic. Décidément, tous les feux sont au vert pour le Serbe.

Les titres en Masters 1000 (* pour les joueurs en activité) :

Rang Joueur Nombre de titres 1. Novak Djokovic* 37 2. Rafael Nadal* 36 3. Roger Federer* 28 4. Andre Agassi 17 5. Andy Murray* 14 6. Pete Sampras 11 7. Thomas Muster 8 8. Michael Chang 7

