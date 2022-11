Je n'ai pas pris les bonnes décisions aux moments cruciaux et j'ai fait des fautes inadmissibles." Vous pouvez compter sur les doigts d'une main les fois où Novak Djokovic a prononcé ces mots depuis plus de dix ans. Battre le roc de Belgrade, c'est compliqué. En indoor, peut-être plus encore. Dans une finale de Masters 1000, n'en parlons pas. Mais quand cette finale est totalement sous contrôle du "Djoker" comme ce fut le cas dimanche à Bercy, la mission devient théoriquement impossible. Pourtant, ." Vous pouvez compter sur les doigts d'une main les fois où Novak Djokovic a prononcé ces mots depuis plus de dix ans. Battre le roc de Belgrade, c'est compliqué. En indoor, peut-être plus encore. Dans une finale de Masters 1000, n'en parlons pas. Mais quand cette finale est totalement sous contrôle du "Djoker" comme ce fut le cas dimanche à Bercy, la mission devient théoriquement impossible. Pourtant, Holger Rune a réussi tout cela en une seule après-midi.

Djokovic le sait plus et mieux que n'importe qui. Au plus haut niveau, ce qui distingue le vainqueur du vaincu tient souvent moins au bras et aux jambes qu'à la tête et au cœur. Parce qu'il est Novak Djokovic et qu'il a gagné des dizaines et des dizaines de fois un match de ce type, il semblait y avoir quelque chose d'inexorable dans l'issue de cette finale parisienne. Comme la veille face à Stefanos Tsitsipas, comme presque toujours à vrai dire, il allait finir par trouver la porte de sortie. La force de l'habitude et celle de la conviction.

Sauf que si Holger Rune est trop jeune pour posséder la première, la seconde l'habite déjà. Alors il a tout surmonté, jusqu'à écœurer le Serbe. Plus que son jeu, c'est cela qui a épaté "Nole" dimanche chez son rival finalement transformé en bourreau. Lui qui se retrouve à bien des égards dans le Danois, comme il l'avait dit samedi, doit sans doute être conforté par ce lien de filiation tennistique après cette finale.

Il le mérite parce qu'il a été courageux

"Ce qui m'a le plus impressionné ? Sa pugnacité, avoue Djokovic. Il est toujours resté impassible pendant tout le match. Il est resté fort mentalement tout le temps, jusqu'au dernier coup. Je suis très impressionné par le sang-froid et la maturité dont il a fait preuve, si jeune, dans un aussi gros match. Pour quelqu'un d'aussi jeune, afficher cette maturité dans un match comme celui-ci, c'est fort. Faire ça à 19 ans, c'est très impressionnant. Comme chez Alcaraz. Leur énergie sur le court, leur motivation, leur volonté de bien faire, la présence mentale constante, ce n'est pas commun."

S'il ne doit pas en revenir d'avoir perdu une finale au cours de laquelle il aura multiplié en vain les opportunités ("J'ai eu tellement d'occasions dans tous les sets..." s'est-il lamenté), l'ancien numéro un mondial s'est surtout épanché sur les mérites de Rune : "A 0-40 en début de deuxième set, je n'ai pas su capitaliser. A 30-40, c’est incroyable la façon dont il a retourné mon smash... Je pensais breaker son service, garder la bonne dynamique, et il a réussi à renverser le match. Il y a eu un point important avec la bande du filet, des coups improbables parfois. Mais ce n'est pas de la chance. Il le mérite parce qu'il a été courageux, il a lâché ses coups et forcé sa chance."

Davantage frustré par sa propre incapacité à faire la différence que par la défaite elle-même, Novak Djokovic était d'humeur à relativiser dimanche soir en quittant Bercy. "Je suis déçu bien sûr, mais ce genre de matches, ça tient à un point ou deux, rappelle-t-il. Hier (samedi), j'aurais très bien pu perdre contre Tsitsipas et il n'y aurait rien eu à dire. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné en ma faveur, c'est moi qui ai perdu mais c'était un match fantastique et, dans l'ensemble, une bonne semaine pour moi."

Hors Laver Cup, c'est la première fois depuis son quart de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal que Djokovic goûte à la défaite. Il n'aime pas ça, mais il n'en fait pas un drame. Il reste au champion serbe un rendez-vous pour clôturer cette saison bizarre, où il aura été si fort et si absent. Le Masters l'attend à Turin. Holger Rune (sauf forfait) ne sera pas là. Carlos Alcaraz non plus. Djoko aurait bien aimé retrouver ces minots dans le Piémont mais quoi qu'il arrive, il faudra compter avec lui. La finale de Bercy n'est qu'une épine, même s'il n'a pas l'habitude de se piquer de la sorte.

