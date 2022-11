"Mais c'était quoi, ça ?" Cette phrase entendue dans les coursives de Bercy quelques instants après la fin de la première demi-finale du Masters 1000 parisien résume assez bien l'état d'esprit du public. C'était quoi ? C'était Holger Vitus Nodskov Rune, mesdames et messieurs. Le jeune Danois a non seulement sonné Félix Auger-Aliassime samedi après-midi, mais aussi une foule un peu interloquée devant la performance de la bombe de Copenhague.

Il n'en est certes pas à son premier coup d'éclat. Ce sera dimanche sa quatrième finale au cours de ses quatre derniers tournois. Il enchaîne les succès contre des membres du Top 10 et avait même battu le numéro un mondial Carlos Alcaraz, vendredi. Mais samedi, ce fut encore autre chose. Ce n'est pas tant le fait qu'il ait battu Auger-Aliassime, son bourreau à Bâle six jours plus tôt. Cela, on l'en savait capable. Mais dans l'expression, la façon dont il a étouffé d'un bout à l'autre le Canadien, il a montré des choses encore inédites à ce jour chez lui. Du haut de ses 19 ans, il a livré un match proche de la perfection.

Il y a tout chez Holger Rune. Sa puissance dévastatrice, l'élément le plus évident, saute aux yeux et même aux oreilles. Il faut le regarder mais aussi l'entendre jouer. Quand il explose dans la balle, le son à l'impact a quelque chose de différent. Impossible de déceler chez lui une faille technique majeure. C'est une des caractéristiques de cette génération, d'Alcaraz à Sinner en passant par Auger-Aliassime ou donc Rune. Non qu'ils ne soient perfectibles, mais en dépit de leur jeune âge, ils possèdent une palette ultra-complète.

Celle du Scandinave s'est même sacrément étoffée en un peu plus d'un an. Lorsqu'il avait affronté Novak Djokovic à l'US Open en 2021, sans doute le jour où beaucoup l'ont découvert, il avait laissé l'image d'un gamin capable de cogner sur tout ce qui bouge (il avait même pris un set au numéro un mondial, à défaut de réellement le menacer) mais sa panoplie manquait encore de subtilité et de nuances. Derrière le côté bulldozer, il est aujourd'hui capable de finesse. Il a une main, ses volées amorties sont délicieuses et, pour résumer, Rune, c'est un jeu trempé dans de l'acier parsemé de roses.

Il comprend vite, aussi. La manière dont il a retenu les leçons de sa défaite contre Félix Auger-Aliassime à Bâle en témoigne. Trop timoré le week-end dernier, il s'est cette fois jeté sur son adversaire comme un prédateur sur sa proie. Ce n'était pas sans risque, mais c'était le seul chemin. Et comme il n'a quasiment rien raté... "Je pense qu'il a voulu réagir par rapport à la finale de la semaine dernière, a concédé le Canadien. Il a voulu être encore plus agressif, jouer le tout pour le tout et ça lui a souri. A un moment je me disais : 'il va aussi rater quelquefois, j'aurais des chances', mais il a continué à très bien jouer, à être précis."

Puis il y a tout ce qui ne s'apprend pas. Vendredi soir, Patrick Mouratoglou, qui a rejoint son staff voilà quelques semaines, évoquait la force de conviction de son nouveau poulain : "Il fait partie de ses joueurs qui, s'ils jouent Nadal à 16 ans à Roland-Garros, sont convaincus de pouvoir gagner. Ils se trompent, ils n'ont aucune chance, mais eux en sont persuadés. Holger a une énorme confiance en lui." Il a ça en lui et c'est une force inestimable.

"Il a une envie énorme, ajoute Mouratoglou. C'est un projet qu'il a depuis tout petit. Ce n'est pas le projet de son père, ce n'est pas le projet de sa mère, c'est vraiment son projet à lui. Tout petit, il savait déjà qu'il voulait être pro et il a tout fait pour ça. Il ne pense qu'à ça, il est complètement habité par le tennis. Il a un très gros caractère, mais c'est vraiment nécessaire pour être un champion."

Bref, il a tout. Cela ne signifie pas qu'il ne connaîtra pas des coups d'arrêt dans un proche avenir. Il va devoir aussi assimiler ses succès actuels, son changement de statut, les attentes inévitables autour de lui. Après son brillant Roland-Garros (quart de finale), le Danois a perdu six fois de suite au premier tour et n'a gagné que deux matches en neuf tournois. Mais il a laissé cette première crise de croissance derrière lui.

Pourquoi maintenant ? Sans doute parce qu'il a gagné en maturité dans le comportement. Parfois son principal ennemi, Holger Rune maîtrise beaucoup mieux ses émotions sur le court. Il a toujours ce côté pile électrique encore visible samedi, mais sa gestion est nettement meilleure. "On l'a travaillée sur le court, pendant les matches et il a déjà compris à quel point c'était important, précise Patrick Mouratoglou. Il a compris que ce n'était pas honteux d'avoir des difficultés, quelles qu'elles soient, et notamment à gérer son émotion en match."

Désormais aux portes du Top 10, qu'il intégrera en cas de victoire en finale dimanche, il paraît prêt à devenir en 2023 un acteur majeur du circuit. A l'image de Carlos Alcaraz et quelques autres, il donne envie d'être serein pour le tennis masculin dans la décennie à venir. D'autant qu'il ne manque pas de personnalité. Elle plaira ou non, mais on doute qu'elle laisse indifférent. Le décalage entre sa bouille presque enfantine doublée d'une voix presque timide en dehors du court et son côté vorace sur le terrain a quelque chose de savoureux. Mais mieux vaut faire face à lui dans le premier cas que dans le second.

