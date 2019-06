Tsitsipas : "C’est ennuyeux de voir Nadal, Djokovic et Federer gagner tout le temps"

Stefanos Tsitsipas est un jeune homme pressé. Déjà 6e joueur mondial à 20 ans et demi-finaliste en Grand Chelem (à l’Open d’Australie en janvier dernier), le jeune Grec voit toujours plus haut. Marqué par sa défaite épique en huitième de finale de Roland-Garros contre Stan Wawrinka en cinq sets et autant d’heures passées sur le court, il se projette sur Wimbledon avec gourmandise. Si Roger Federer a bien été son idole, il n’est plus du genre à s’extasier devant ses exploits ou ceux de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.

"J’adorerais voir quelque chose de différent dans les Majeurs cette année. J’espère que je pourrai bousculer la hiérarchie, mais je pense que c’est bon pour le sport d’avoir un peu de variété", a ainsi affirmé Tsitsipas dans le Daily Mail en marge du tournoi du Queen’s où il est engagé cette semaine. "C’est ennuyeux de voir Djokovic, Nadal et Federer gagner tout le temps. Nous en sommes aussi responsables en tant que nouvelle génération : il faut travailler dur et croire en soi. Il faut se convaincre que nous sommes capables d’apporter quelque chose de nouveau, de jouer notre meilleur tennis pour battre ces gars", a-t-il ajouté.

" Je me sens capable de les battre "

Ces propos font écho à ceux de l’ex-champion Boris Becker qui s’étonnait la semaine dernière de constater qu’aucun joueur de moins de 30 ans en activité n’avait remporté de Grand Chelem. L’Allemand se disait déçu par la "mentalité" des jeunes joueurs, tout comme Toni Nadal quelques semaines avant lui. Et visiblement, Tsitsipas partage cette opinion. "Je pense que c’est une question de caractère et de se sentir responsable de ce qu’on fait sur le court. Certains se déchargent de cette responsabilité. Ils ne veulent pas prendre cette grande responsabilité d’entrer sur le court, de gagner et d’affirmer : ‘Je vais surmonter toutes ces difficultés et je vais les battre.’"

Battu dès son entrée en lice à S-Hertogenbosch la semaine dernière, Tsitsipas n’a pas commencé de manière idéale sa saison sur gazon. Il a encore tout à prouver sur cette surface. Mais le Grec, qui espère disputer son premier Masters à la fin de l’année, ne s’interdit rien. "Je me sens capable de les battre. Si nous, les jeunes, y croyons, je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses. J’espère que ça arrivera à Wimbledon."