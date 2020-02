Gaël Monfils se rapproche du doublé. Tenant du titre à Rotterdam, le Français s’est qualifié pour la finale samedi en venant à bout du Serbe Filip Krajinovic, 39e joueur mondial, en deux sets accrochés (6-4, 7-6) et 1h45 de jeu. Sacré à Montpellier la semaine dernière, Monfils en est désormais à 8 victoires consécutives sur le circuit et n’a toujours pas abandonné la moindre manche aux Pays-Bas. Il tentera d’y décrocher dimanche le 10e trophée de sa carrière face à Félix Auger-Aliassime qui compte bien, lui, ouvrir son palmarès.

Il était favori et il a assumé son statut. Déjà vainqueur de Filip Krajinovic au même stade de la compétition dans l’Hérault voici quelques jours, Gaël Monfils abordait cette demi-finale dans des conditions idéales. Et ce léger ascendant psychologique s’est vérifié dans les fins de set, lorsque chaque point prend une importance cruciale et que la tension rend chaque coup plus incertain que le précédent. Car dans le jeu, le Français n’a pas vraiment été supérieur, mais il a clairement moins tremblé que son adversaire.

Un service percutant et protecteur

Comme lors de ses autres matches de la semaine, Monfils a pu s’appuyer sur son service : avec 77 % de premières balles, 78 % de réussite derrière, 14 aces pour une petite double faute, il a pu protéger la majeure partie de ses engagements et n’a d’ailleurs pas concédé la moindre occasion de break à son adversaire dans le premier set. En revanche, à l’échange, il a trouvé à qui parler : prenant la balle tôt, n’hésitant pas à frapper long de ligne des deux côtés quand il en a eu l’opportunité, Krajinovic a souvent mis le Parisien sur les talons.

Tombeur d’Andrey Rublev (déjà titré deux fois à Doha et Adélaïde cette saison) en quart de finale, le Serbe est en grande confiance en ce moment et cela s’est vu. Mais la balle de Monfils, plus lourde, plus liftée, moins franche que celle du Russe, lui convient moins. Privé parfois de la cadence qu’il aime tant, Krajinovic a commis plus d’erreurs que la veille, et surtout aux moments les plus cruciaux. Mené 5-4 dans la première manche, il s’est soudain crispé. Résultat : deux doubles fautes, des erreurs à la pelle à l’échange et un manque de vigilance au filet sur un passing lobé certes chanceux de son adversaire. Monfils n’en demandait pas tant pour virer en tête.

Krajinovic rattrapé par la pression

A l’envers, Krajinovic a vite concédé le break dans le second set sur une merveille de passing le long de la ligne en revers du Français (6-4, 3-1). L’affaire semblait pliée, mais au lieu d’enfoncer le clou, Monfils a renoué avec ses vieux démons et un certain conservatisme. Passif, loin de sa ligne de fond, il a subi les assauts adverses et a logiquement rendu son avantage dans la foulée. Accrocheur, le Serbe a même sauvé quatre balles de match à 5-4 contre lui pour pousser le Parisien au tie-break.

Toujours le plus entreprenant (17 points sur 26 montées au filet), il s’est même retrouvé en position de remettre les compteurs à zéro. Mais les émotions l’ont encore rattrapé : une volée haute de coup droit caviardée puis un revers totalement décentré ont permis à Monfils d’obtenir une cinquième balle de match, mais sur son service cette fois. Et il n’a pas manqué l’occasion. Pas impérial, il semble toujours trouver un moyen de s’en sortir cette semaine. Un dernier effort et il glanera son titre en deux semaines, ce qui serait une première pour lui qui n’a jamais réussi à remporter deux trophées… la même année.