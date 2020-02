Jusqu’ici, tout va toujours bien pour Gaël Monfils. Engagé cette semaine à Rotterdam dans la défense de son titre, le Français n’a toujours pas perdu le moindre set. Et un peu comme face à Gilles Simon la veille, il a doucement mais sûrement trouvé son rythme vendredi soir pour s’imposer en deux sets (7-6, 6-2) et moins de deux heures de jeu (1h52 précisément) contre le Britannique Daniel Evans, 33e joueur mondial. Cette septième victoire d’affilée dans le sillage de son sacre montpelliérain lui permet d’atteindre les demi-finales où il attend le vainqueur du match entre Andrey Rublev, autre homme en forme de ce début de saison, et Filip Krajinovic.

