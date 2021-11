ATP Stockholm

Andy Murray ne finit plus d'étonner. Déjà vainqueur d'Hubert Hurkacz à Vienne ou de Carlos Alcaraz à Indian Wells , l'ancien numéro un mondial a battu ce mercredi Jannik Sinner, la tête de série numéro un, lors du deuxième tour du tournoi de Stockholm (7-6, 6-3) après un bras de fer de 2h15. L'Ecossais jouera donc les quarts de finale contre l'Américain Tommy Paul, tombeur de son compatriote Taylor Fritz (6-4, 6-4) un peu plus tôt dans la journée.

Au cours de la première manche, aucun des deux joueurs, qui ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, n'a lâché son service. C'est finalement lors du tie-break que le champion olympique 2012 et 2016, actuellement classé 143e à l'ATP, a surpris le jeune talent italien de 20 ans, dixième mondial. Lors du deuxième set, Andy Murray a pris le service de Jannik Sinner à 1-1 avant de s'envoler. Sur la dernière mise en jeu du match de son adversaire, l'Ecossais a encore fait la différence, pour assurer son ticket pour les quarts.

Malgré un taux de première balle insuffisant (49%), et deux doubles fautes, Andy Murray n'a jamais concédé son service (ndlr : il n'a eu qu'une seule balle de break à sauver). Victorieux de Viktor Durasovic (6-1, 7-6) mardi dans le nord de l'Europe, l'Ecossais enchaîne et n'est plus qu'à trois rencontres du succès final.