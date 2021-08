ATP Toronto

Reilly Opelka aime faire les choses en grand. Samedi, le géant américain (2 mètres 11) a fait d'une pierre deux coups en s'offrant sa première victoire sur un membre du Top 5 mondial pour rallier sa première finale de Masters 1000 à Toronto. Une performance d'autant plus remarquable qu'il a même renversé un Stefanos Tsitsipas qui semblait pourtant avoir fait le plus dur en s'adjugeant le premier set au tie-break. C'était sans compter la ténacité de "Big O" qui l'a finalement emporté 6-7, 7-6, 6-4 en un peu plus de deux heures et demie (2h33 précisément). Pour décrocher le titre, il affrontera soit Daniil Medvedev, soit son compatriote John Isner.

Il n'avait aucun complexe à faire, et il n'en a pas fait. Cette semaine, en s'imposant face à Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lloyd Harris et Roberto Bautista Agut, Reilly Opelka avait montré à ceux qui en doutaient encore qu'il avait bien plus d'atouts dans son jeu que son service canon . Et Stefanos Tsitsipas l'a appris à ses dépens samedi, alors même que le numéro 3 mondial était dans d'excellentes dispositions cette semaine.

Opelka, le salut vers le filet

Si sa capacité à varier les zones, les vitesses et les effets au service a encore fait merveille (17 aces), Opelka a surtout bluffé par son endurance mentale et sa cohérence sur le plan tactique. Mieux entré dans la partie, l'Américain aurait pourtant eu bien des raisons de se frustrer : d'abord de n'avoir pas su faire le break sur ses deux opportunités en tout début de match, puis d'être passé globalement à côté du jeu décisif de la première manche cédé 7 points à 2, à l'image d'une volée haute de coup droit totalement caviardée.

L'expérience des grands rendez-vous de Tsitsipas semblait être un atout décisif. D'autant que le Grec avait trouvé son rythme en fond de court, prenant régulièrement l'avantage quand les échanges dépassaient les cinq coups de raquette. Oui mais voilà, même sous pression, Opelka a pu s'appuyer sur sa première balle, son arme létale, quand il en a eu le plus besoin. Il a surtout compris qu'il trouverait son salut au filet, concluant victorieusement 25 de ses 31 montées. Plus lucide et relâché dans le deuxième tie-break, il a aussi profité de quelques scories (une double faute) dans le jeu de son adversaire pour se relancer.

Tsitsipas doit encore progresser à la relance

Ce tournant inattendu a fait sortir de ses gonds le numéro 3 mondial qui en a détruit sa raquette. Très frustré à la relance, Tsitsipas a finalement payé cher sa nervosité en concédant le seul break de la partie, mais celui de trop, à 3-3 dans la manche décisive. Tout cela quelques minutes seulement après avoir obtenu sa seule opportunité de ravir l'engagement adverse lui-même.

Ce match a eu un avantage pour le Grec malgré la défaite : lui montrer qu'il a encore une belle marge de progression en retour et dans la diagonale revers, surtout quand la tension est à son comble. Nul doute qu'il saura en tirer les leçons, lui qui n'a qu'une obsession : devenir le meilleur joueur possible. Quant à Opelka, il n'en finit plus de progresser et il aurait tort de ne pas viser encore plus haut.

