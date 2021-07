Si la journée de mardi a été bonne pour les Français du côté de Gstaad , on ne peut pas dire autant des Tricolores présents à Umag, en Croatie. Opposé à la pépite espagnole Carlos Alcaraz, Lucas Pouille a été renversé par le joueur de 18 ans, 73e au classement ATP (6-3, 2-6, 2-6). Complètement lâché par son service dans les 2e et 3e set, trop justement physiquement, le Français a logiquement craqué.

Plus tôt dans la journée, Corentin Moutet est tombé après un retour de service et a dû abandonner contre Daniel Altmaier malgré l'intervention du kiné à 7-5, 1-6. Sorti dès la premier tour à Wimbledon et Hambourg, le 88e joueur mondial devra donc patienter pour retrouver un peu de confiance. Dernier Français en lice en Croatie, Richard Gasquet affrontera Alessandro Giannessi mercredi.

