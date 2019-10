Absent de l'US Open pour cause de blessure et disparu des courts ATP depuis début août- hormis une apparition à la Laver Cup -Milos Raonic n'a pas vraiment profité de son retour. Huitième de finaliste à Wimbledon, le Canadien a été vaincu par Hyeon Chung en 1h44 après deux sets passés à subir (6-4, 7-5). Malgré 10 aces et 77% de points remportés derrière sa première balle, il ne verra pas le deuxième tour du tournoi de Vienne.

Pour la première confrontation de sa carrière face à Raonic, Hyeon Chung n'aura pas vraiment tremblé sur le service du géant canadien. Demi-finaliste de l'Open d'Australie en 2018, le Sud-Coréen a breaké son adversaire dès le premier jeu du match pour prendre les devants dans la première manche. Il n'a concédé qu'une balle de break ensuite avant de décrocher le premier set, et n'a cédé qu'une fois sur sa mise en jeu dans la rencontre malgré un faible pourcentage de premières balles (57%).

Raonic a pensé revenir, avant de craquer à nouveau

Raonic a manqué de rythme, lui qui n'a disputé que deux matches lors de la Laver Cup (16-22 septembre) depuis sa dernière rencontre au Masters 1000 de Montréal début août. Cela lui a coûté cher en fin de match où, après avoir débreaké pour revenir à 4 partout, il a encore lâché son service, pour se retrouver mené 6-5. Chung n'a pas tremblé pour s'offrir sa 9e victoire de la saison.

Sorti dès le premier tour à Stockholm la semaine dernière, le joueur de 23 ans aura fort à faire en huitième de finale : il sera opposé au vainqueur du duel entre Félix Auger-Aliassime, un autre Canadien, et le Russe Andrey Rublev, titré ce week-end à Moscou face à Adrian Mannarino.