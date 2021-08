La dernière image de Rafael Nadal sur un court datait déjà du 11 juin dernier et de sa défaite surprise en demi-finale de Roland-Garros face à Novak Djokovic. Presque deux mois plus tard, alors que le Serbe est reparti des Jeux Olympiques avec des regrets et une blessure à l'épaule , l'Espagnol, qui a décidé de faire l'impasse sur Tokyo pour ménager son corps, est lui réapparu la nuit dernière au 2e tour du tournoi de Washington. Le Majorquin s'est démené pendant 3h04 pour venir à bout du 192e joueur mondial, Jack Sock (6-2, 4-6, 7-6).