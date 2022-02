Auger-Aliassime conforte sa place dans un Top 10 inchangé

Ils étaient seulement quatre parmi les dix premiers à jouer la semaine dernière : Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Felix Auger-Aliassime à Rotterdam (ATP 500), ainsi que Casper Ruud à Buenos Aires (ATP 250). Compte tenu du petit nombre de points en jeu (par rapport à un Grand Chelem ou même à un Masters 1000) et de l'écart entre les membres du Top 10, il y avait peu de changements à anticiper. La hiérarchie reste donc la même, même si Félix Auger-Aliassimie (9e), vainqueur à Rotterdam, a failli grappiller une place.

Mais en s'imposant à Buenos Aires face à Diego Schwarzman, Casper Ruud a sauvé son 8e rang mondial pour 47 minuscules points. En ce qui concerne la lutte pour la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic conserve les rênes mais Daniil Medvedev pourrait les lui subtiliser d'ici la fin du mois , en fonction des résultats des deux hommes à Dubaï et Acapulco la semaine prochaine.

Monfils sort du Top 20, Opelka y retourne

C'était inévitable. En prenant la décision de se reposer et donc de faire l'impasse sur Rotterdam, Gaël Monfils avait fait une croix sur la défense des 500 points de son titre aux Pays-Bas voici deux ans. Par conséquent, le numéro 1 tricolore en fait logiquement les frais : il recule de 7 places pour afficher désormais le matricule 25, son pire classement depuis trois ans (il était 33e le 11 février 2019). Le Parisien de naissance aura encore 180 unités à défendre (demi-finale 2020) dans une semaine à Dubaï où il devrait reprendre la compétition.

Et si Monfils ne fait plus partie des 20 meilleurs joueurs du monde, Reilly Opelka, lui, les réintègre. Grâce à son titre à Dallas, le géant américain, qui en a d'ailleurs profité pour établir un record avec John Isner du plus long tie-break en termes de points (24-22), se retrouve 20e, mais reste numéro 2 américain derrière Taylor Fritz (17e) qui améliore son meilleur classement en carrière. A noter que Diego Schwartzman (14e) gagne une place après sa finale à Buenos Aires.

Brooksby passe encore un cap

Pour son grand retour sur le circuit principal, Jenson Brooksby n'a pas perdu de temps. Révélation de la fin de saison dernière avec un huitième de finale à l'US Open notamment, l'Américain de 21 ans, qui n'avait joué qu'un Challenger à Columbus en 2022 après avoir déclaré forfait à l'Open d'Australie en raison du covid-19, s'est vite remis dans le bain à Dallas. Il y a ainsi atteint sa deuxième finale sur le circuit ATP, seulement battu par son compatriote Reilly Opelka pour le titre. Et il en récolte les fruits au classement, puisque le voici désormais dans le Top 50 (45e). Rappelons qu'il y a tout juste un an, il n'était que 315e…

Le grand bond en avant de Lehecka, Pella plonge

Il a fait sensation aux Pays-Bas. Alors qu'Andy Murray et Thanasi Kokkinakis ont fait leur grand retour dans le Top 100 depuis une semaine, Jiri Lehecka passe, lui, pour la première fois de sa carrière ce cap symbolique ce lundi. Demi-finaliste à Rotterdam alors qu'il était issu des qualifications et n'avait jamais gagné un match dans un grand tableau sur le circuit ATP auparavant, le jeune Tchèque gagne 42 rangs pour s'installer à la 95e place mondiale.

De son côté, Guido Pella poursuit sa dégringolade et quitte pour la première fois le Top 100 (102e) depuis le 26 juin 2017, soit presque cinq ans. Après une saison 2021 gâchée par les blessures, l'ancien membre du Top 20 et quart-de-finaliste à Wimbledon en 2019 a décidé de suivre un traitement prolongé au genou pour tenter de revenir dans de meilleures conditions. Sa dernière apparition sur un court remonte à octobre dernier avec une défaite dès le 1er tour sur abandon à Moscou.

Des hauts et des bas

Dans le Top 100, ils sont 8 à atteindre leur pic depuis leurs débuts professionnels cette semaine. Taylor Frtiz (17e, +2 places), Jenson Brooksby (45e, +9), Botic van de Zandsculp (49e, +2), Tallon Griekspoor (60e, +2), Sebastian Baez (72e, +2), Henri Laaksonen (84e, +1) et Jiri Lehecka (95e, +42) peuvent se réjouir.

Pour d'autres, c'est la soupe à la grimace : Gaël Monfils (25e, -7 places), Filip Krajinovic (44e, -8), David Goffin (52e, -5), James Duckworth (65e, -10), Miomir Kecmanovic (70e, -6), Steve Johnson (99e, -6) et Guido Pella (102e, -11) perdent gros.

Le Top 20 au 14/02

Rang Joueur Points 1. Novak Djokovic 10875 2. Daniil Medvedev 9635 3. Alexander Zverev 7865 4. Stefanos Tsitsipas 7355 5. Rafael Nadal 6875 6. Matteo Berrettini 5018 7. Andrey Rublev 4700 8. Casper Ruud 4065 9. Félix Auger-Aliassime 4018 10. Jannik Sinner 3429 11. Hubert Hurkacz 3336 12. Denis Shapovalov 2930 13. Cameron Norrie 2910 14. Diego Schwartzman 2655 15. Aslan Karatsev 2633 16. Roberto Bautista Agut 2380 17. Taylor Fritz 2310 18. Pablo Carreno Busta 2265 19. Cristian Garin 2193 20. Reilly Opelka 2051

