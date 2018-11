Chardy – Coric, le bal des débutants

Le contexte

Borna Coric est le numéro deux croate. Un numéro deux qui, en équipe de France, aurait fait office de numéro un indiscutable. C'est dire la différence, sur le papier, entre les Bleus et leurs visiteurs. Le numéro un tricolore, Jérémy Chardy, est classé 28 rangs plus bas que Coric à l'ATP.

Chardy-Coric, ce sera un peu le bal des débutants. L'un comme l'autre vont effectuer leurs premiers pas dans une finale de Coupe Davis. Il y a deux ans, la Croatie s'était appuyée sur Ivo Karlovic pour épauler Marin Cilic contre l'Argentine. Chardy, lui, est l'invité surprise côté français. Qui aurait imaginé, il y a quelques semaines, qu'il serait aligné comme numéro un dans cette finale ? Pas grand monde, sans doute.

Il sera intéressant de voir comment ils gèreront le fait d'ouvrir les débats. Avec les hymnes, la foule, le moment sera particulier pour eux. Au vu de la confiance accumulée ces derniers mois et des progrès qui sont les siens, Coric est le favori légitime. Ceci dit, Chardy a les armes pour bousculer le jeune natif de Zagreb. A condition de bien servir, et de maîtriser le contexte particulier de ce match, même s'il veut se convaincre qu'il est "comme tous les autres". Ce qui n'est évidemment pas le cas.

Borna Coric - Coupe Davis 2018Getty Images

Face à face : 2-1 Chardy

Ce sera le quatrième duel entre les deux hommes. Léger avantage à Jérémy Chardy, qui a remporté deux de ses trois rencontres. Rien de très significatif cependant. Leurs deux premières confrontations remontent à 2015. Coric n'avait pas 19 ans. La dernière est plus récente (avril 2017) et s'était tenue sur terre battue, à Monte-Carlo. Le Français l'avait emporté en trois manches (7-6, 3-6, 6-3). Mais le Croate a (beaucoup) progressé depuis...

Ils ont dit

Jérémy Chardy : "Est-ce que ça peut être le plus grand moment de ma carrière ? Si l'équipe gagne, oui ! J'ai juste hâte d'y être et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Borna, c'est un très bon joueur. Mais on va bien préparer ça tactiquement avec Yannick. Je pense que j'ai ma chance et je vais tout faire pour la prendre."

Borna Coric : "Je ne me sens pas du tout favori. C'est vraiment du 50-50 pour moi. J'ai joué trois fois contre Jérémy et j'ai perdu deux fois, dont une sur terre. Donc j'ai confiance, parce que j'ai fait une super saison, notamment en Coupe Davis. Mais favori, non."

Trois stats à avoir en tête

1. Borna Coric n'a subi qu'une seule défaite en Coupe Davis cette saison, en cinq matches. C'était face à Kukushkin et au Kazakhstan en quarts de finale, au printemps. Alors qu'il affichait un bilan négatif en simple dans l'épreuve fin 2017 (5-6), il totalise désormais neuf victoires pour sept défaites.

1. Jérémy Chardy n'a disputé qu'un seul match en Coupe Davis au cours des sept dernières éditions : c'était au mois d'avril, en Italie, contre Fabio Fognini. Une rencontre que le Palois avait perdue. C'est d'ailleurs l'unique défaite de sa carrière en Coupe Davis. Avant cela, il faut remonter à 2011 pour trouver trace de lui dans la compétition.

38. Peut-être un élément à avoir en tête en cas de jeu décisif : Coric n'a pas un taux de réussite très élevée dans cet exercice. C'est le cas sur la saison (8 gagnés, 13 perdus) et c'est encore plus vrai sur les quatre derniers mois puisqu'il a perdu 30% (3 sur 10) de ses jeux décisifs sur la période. A l'inverse, Chardy affiche plutôt un bon taux de réussite (13-9, soit 59%) en 2018.