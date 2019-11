Un exploit pour commencer la journée et voilà l'équipe de France en excellente posture. Alors que la France et l'Australie étaient à égalité à l'issue de la première journée de la finale de la Fed Cup, Kristina Mladenovic a fait craquer la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty devant son public, samedi à Perth (2-6, 6-4, 7-6(1)), au terme d'un combat long de 2h35. Les Bleues mènent donc 2-1 et Pauline Parmentier, préférée par Julien Benneteau à une Caroline Garcia humiliée samedi, aura l'occasion de terminer le travail dans la foulée avant même le double décisif, face à Ajla Tomljanovic.

Un premier set conclu en une bonne demi-heure de jeu par Barty, le tout sans condéder la moindre balle de break : dimanche, on s'est d'abord dirigé vers un match sans encombre par la lauréate de Roland-Garros. Puis cette rencontre a basculé dans une autre dimension dans la deuxième manche. Beaucoup plus accrocheuse, la Tricolore a obtenu cinq balles de break d'entrée, qu'elle n'a pas su convertir. Puis elle a tenu bon - tennistiquement et mentalement - sans se créer de nouvelle opportunité avant le neuvième jeu, qui l'a vu breaker sur sa deuxième occasion. Avant de conclure presque sans trembler en profitant des fautes de plus en plus nombreuses de son adversaire (47 contre 29 pour Mladenovic au total).

Un troisième set qui bascule dans l'irrationnel

La troisième manche, elle, a eu ses moments d'irrationel. On a pensé Barty au fond du gouffre lorsqu'elle a lâché son service en début de set. Mais, devant son public, elle est revenue de très loin pour débreaker... avant de craquer de nouveau. Au service pour le match, la 40e joueuse mondiale a entamé son jeu par une volée "facile" mal asurée avant de concéder un nouveau break blanc. Un moment qui aurait pu faire très mal dans cette fin de manche, surtout quand on sait que la joueuse de 26 ans a manqué trois nouvelles opportunités de prendre le service adverse dans la foulée.

Mais "Kiki" n'a pas tremblé au moment d'aller chercher le tie-break sur jeu blanc. Puis, à 2-1 pour elle, elle a lâché un passing qui l'a définitivement envoyé sur la route du succès. Avant de dérouler et d'exploser à l'issue de cette rencontre. Mais Mladenovic a vite ravalé ses larmes de joie : Pauline Parmentier doit terminer le travail. Et on saura vite si ce choix audacieux de Benneteau s'avérera payant.