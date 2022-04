J'arrive copain :)", a écrit le joueur de 37 ans en réponse à cette annonce. Avec ce commentaire, posté après avoir retweeté l'annonce de Tsonga, Simon laisse entendre qu'il est proche lui aussi de ranger ses raquettes, tout en restant très évasif, volontairement ou pas, sur l'échéance. Gilles Simon va-t-il suivre les pas de Jo-Wilfried Tsonga, qui a décidé de mettre fin à sa carrière après Roland-Garros ? """, a écrit le joueur de 37 ans en réponse à cette annonce. Avec ce commentaire, posté après avoir retweeté l'annonce de Tsonga, Simon laisse entendre qu'il est proche lui aussi de ranger ses raquettes, tout en restant très évasif, volontairement ou pas, sur l'échéance.

Il est néanmoins attendu au Masters 1000 de Monte-Carlo en fin de semaine. Ancien N.6 mondial (en 2009), Simon pointe au 136e rang du classement ATP cette semaine. Il joue de plus en plus de matches du circuit secondaire Challenger où il reste sur une élimination au premier tour à Saint-Brieuc la semaine dernière face au Russe Evgeny Karlovskiy (278e).

Simon a atteint deux fois les quarts de finale en Grand Chelem

Battu au 2e tour à l'ATP 250 de Montpellier en février après être passé par les qualifications, il a perdu dès son entrée en lice à l'ATP 250 de Marseille, battu par Tsonga toujours en février, et au Masters 1000 de Miami en mars. Il avait perdu au premier tour des qualifications de l'Open d'Australie en janvier. Il n'a plus passé le premier tour d'un Majeur depuis sa défaite au 2e tour de l'US Open 2020, et n'a plus dépassé le 2e tour depuis un échec en 8es de finale à Wimbledon en 2018. Professionnel depuis 2002, Simon a atteint deux fois les quarts de finale en Grand Chelem: à l'Open d'Australie en 2009 et à Wimbledon en 2015.

Simon forme avec Tsonga, Richard Gasquet et Gaël Monfils un groupe surnommé les "nouveaux Mousquetaires" en référence à l'équipe de France (Lacoste, Borotra, Cochet, Brugnon) victorieuse à six reprises de la Coupe Davis entre 1927 et 1932. Mercredi, Tsonga a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après Roland-Garros (22 mai-5 juin), son corps le faisant trop souffrir. Il aura 37 ans.

