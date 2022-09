Ad

Une fois l'émotion redescendue, et la Coupe sous le bras, Tiafoe n'a exprimé aucun remords vis-à-vis de son glorieux aîné désormais à la retraite. Bien au contraire. "Je n'ai pas à m'excuser d'avoir battu Federer, a-t-il reconnu sans peine en conférence de presse d'après-match. Je veux le voir, mais je ne vais pas lui présenter des excuses. Lui a beaucoup à s'excuser après avoir battu tout le monde sur les 24 dernières années."

Frances Tiafoe était bien là pour lui dire au revoir au joueur de tennis et non pour venir saluer le Suisse dans la peau d'un fan absolu . Le récent demi-finaliste de l'US Open lui a montré avec tout le respect qui lui doit : en jouant le jeu jusqu'au bout, laissant clairement les sentiments de côté. Comme en a témoigné son allumage en règle du Suisse monté au filet, et même de Nadal, lors du double, ce qui lui a valu des huées de la part du public londonien. Que Federer a calmé tout de suite d'un geste de la main.

"Je ne m'excuserai pas, a insisté Tiafoe en conférence de presse, mais je lui dirai merci de m'avoir permis d'avoir vécu cet événement incroyable, merci pour tout ce qu'il fait pour le jeu et tout ce qu'il a fait pour lui. Il est la classe incarnée. Je suis content de le connaître, content que l'on soit amis, collègues, et je lui souhaite le meilleur pour la suite... Mais je ne m'excuserai pas." Federer ne pourra qu'être touché par autant de respect. Et de franchise.

