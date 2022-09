C'était le match post-émotion. Quelques heures après la défaite de la paire "Fedal" pour la dernière de Roger Federer, et les images poignantes qui ont suivi , le terrain reprenait ses droits à Londres. Et l'Europe, elle, a repris les commandes. Alors que le score était de 2-2, Matteo Berrettini s'est adjugé le quatrième simple de la compétition face à Felix Auger-Aliassime, au bout de 2h17 de combat (7-6[13-11], 4-6, 10-7). De quoi permettre à son équipe de mener 4-2, les matches du deuxième jour rapportant deux points. Il en reste six en jeu ce samedi.