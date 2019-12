Le Top 50 des matches des années 2010 : Delpo le héros

Dossier réalisé par Laurent VERGNE et Rémi BOURRIERES

Tout au long de la journée de vendredi, retrouvez les dix premiers de notre classement des matches des années 2010. Début du compte à rebours à 10 heures du matin avec le 10e, puis un match par heure jusqu'au numéro un, à 19 heures.

10. Juan Martin Del Potro – Andy Murray

Coupe Davis

Edition : 2016

Tour : Demi-finale (1er match)

Vainqueur : Juan Martin Del Potro (Argentine)

Adversaire : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Score : 6-4, 5-7, 6-7(5), 6-3, 6-4

Le plus grand match de Coupe Davis de ces dix dernières années. Ne serait-ce que symboliquement, il était tentant pour nous de garder parmi les dix premiers une petite place à la vénérable épreuve dont les dernières turpitudes se sont, en dépit du maintien de son appellation, apparentées à une forme de mise à mort. Mais nous n'aurions pas mis un match de Coupe Davis aussi haut juste pour mettre un match de Coupe Davis. Encore fallait-il qu'il le mérite. Or cette rencontre entre Juan Martin Del Potro et Andy Murray, Coupe Davis ou pas Coupe Davis, est tout simplement un immense moment de tennis.

Elle a marqué le coup d'envoi de la demi-finale entre la Grande-Bretagne, alors tenante du titre, et l'Argentine, en quête de son premier Saladier après quatre échecs en finale. Murray et Del Potro ont la charge de lancer les débats et c'est peu dire qu'ils vont se montrer à la hauteur. Cinq sets d'une intensité jamais démentie, un niveau de jeu digne des meilleures finales de Grand Chelem et, à l'arrivée, le plus long match de la carrière des deux hommes : cinq heures et sept minutes.

Coupe Davis 2016 : Le duel inoubliable entre Juan Martin Del Potro et Andy Murray.Getty Images

Le clou du spectacle ? Un 3e set d'anthologie, long de 120 minutes. Murray va se l'approprier pour mener deux manches à une. Mais ça ne suffira pas. Au courage, au talent, au forceps, Del Potro va aller chercher ce point qui pèse si lourd. Son passing de coup droit en bout de course pour s'offrir le break décisif à 3-3 dans le dernier set reste un modèle du genre.

Vainqueur du dernier Grand Chelem des années 2000, Juan Martin Del Potro n'a pas su, et surtout pas pu donner suite à ce coup d'éclat initial. La faute à des tissus de cristal derrière l'apparente charpente en béton armé. Mais cette Coupe Davis 2016 constitue un joli lot de consolation. On ne gagne jamais la Davis tout seul, mais ce sacre argentin est bien évidemment d'abord le sien. Et cette victoire face à Andy Murray reste son chef-d'œuvre.

Jamais l'Ecossais n'avait perdu un match de Coupe Davis à domicile. A domicile, il l'était vraiment, puisque cette demi-finale se déroulait à Glasgow, sa ville natale. Et ce n'était pas n'importe quel Murray : vainqueur de Wimbledon, champion olympique (en battant… Del Potro en finale), il était lancé dans le semestre de sa vie, qui allait le guider quelques semaines plus tard à la 1re place mondiale. Pour toutes ces raisons, il s'agit bien d'un monument des années 2010 en général, et pour Juan Martin Del Potro en particulier.

