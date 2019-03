Fièvre, courbatures, sommeil : touché par la grippe A, Lucas Pouille raconte son calvaire

Une défaite ne fait jamais plaisir. Encore moins lorsqu'elle intervient dès le deuxième tour. Mais pour Lucas Pouille, demi-finaliste de l'Open d'Australie et battu d'entrée à Indian Wells par Hubert Hurkacz (6-2, 3-6, 6-4), elle n'est que relative. En effet, le Français revient de loin, lui qui a confirmé avoir été touché par la grippe A après son élimination à Montpellier [le 7 février dernier, NLDR].

Lucas Pouille à Montpellier en 2019Getty Images

"Je suis rentré à Paris le lendemain, je fais un très bon entraînement le samedi, avec beaucoup d'énergie, on en était très content", raconte-t-il tout d'abord à L'Equipe. "Et puis le soir, on part au restaurant à vingt heures. Très rapidement, je commence à avoir des courbatures, mal aux articulations et je suis rentré dans les dix minutes qui ont suivi à l'hôtel. Et je n'en suis plus sorti jusqu'au dimanche d'après !", poursuit le 30e mondial.

Pouille a perdu plusieurs kilos

"Plus d'appétit", "pas de sommeil", "fièvre entre 39 et 40,5°C qui ne descendait pas" : Lucas Pouille, qui a perdu "quatre-cinq kilos" et "pas mal de muscle", est passé par tous les états. Alors, forcément, il a fallu du temps pour retrouver la forme... "C'est long. Je suis parti à Biarritz (vers le 20 février) m'entraîner avec Amélie (Mauresmo) et toute l'équipe. Il y avait du beau temps, c'était pour se remettre en forme petit à petit. Et puis on est arrivés tôt à Indian Wells pour s'acclimater et essayer d'être le plus prêt possible", explique le Français, bien conscient qu'il lui "manque encore de l'énergie".

Battu en simple, Pouille espère désormais aller le plus loin possible en double à Indian Wells. Aux côtés de Stan Wawrinka, il affrontera la paire colombienne Farah-Cabal ce lundi. "Il faut essayer d'aller le plus loin possible", assure-t-il dans l'espoir de retrouver définitivement sa forme. Avec, dans le viseur, le tournoi de Miami (18 au 31 mars).