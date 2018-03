Richard Gasquet : "Je ne suis tout simplement pas prêt"

Difficile de trouver les mots après une telle claque. Battu sans sourciller par Jérémy Chardy (7-5, 6-1) lors du 2e tour du tournoi de Miami, Richard Gasquet ne s'attendait toutefois pas à mieux. "Je ne suis tout simplement pas prêt", a expliqué le Biterrois après la rencontre. "Même si j'avais gagné le premier (set), ça aurait été compliqué sur les deux autres. Je ne me suis pas assez entraîné, j'ai arrêté trop de temps pour espérer gagner un match de haut niveau. Je ne suis pas fatigué, mais je ne suis pas en forme, je n'ai pas de jambes... Je le savais un peu avant le match", explique-t-il, l'air fataliste.

" C'est très dur de retrouver le rythme "

Mais pour lui, pas question de lâcher malgré son début de saison difficile. "Je vais repartir au travail, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive", confie Gasquet à l'AFP. "Ca a été très dur cette semaine de s'entrainer. Dès que je me suis entraîné, je n'ai pas pu enchaîner le lendemain. C'est très dur de retrouver le rythme du haut niveau. Je ne suis pas étonné, mais je suis très déçu et ça fait d'autant plus ch..r qu'en février j'étais en forme. Après trois-quatre semaines d'arrêt ce n'est pas facile de revenir quand tu n'as plus 20 ans. je vais repartir très vite au travail pour jouer le plus vite que possible sur terre"

Du côté de Jérémy Chardy, le son de cloche est forcément tout autre. "J'ai fait un bon match du début à la fin. J'étais mené 4-0 (au premier set), mais il jouait vraiment à un très haut niveau, il ne ratait pas une balle. Puis je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai ralenti le jeu et il a commencé à rater un peu, et j'ai pu recoler au score", explique le 90e mondial. "Ca fait toujours du bien quand tu as toujours perdu contre un joueur d'arriver enfin à le battre. Je joue bien en ce moment, et battre un joueur aussi fort que lui, ça fait plaisir." Il sera opposé à Maximilian Marterer ou Grigor Dimitrov au prochain tour.