"Il sera dur à battre quand il aura retrouvé son niveau" : Pour Federer, le favori c'est Djokovic

Jusqu'au 14 janvier et le début de l'Open d'Australie, les questions sur le favori numéro un à l'Open d'Australie vont fuser. Après Novak Djokovic vendredi soir, c'est Roger Federer qui a dû donner son avis samedi. Et pour le Suisse, le Serbe est bien l'homme à battre. Il est "sans aucun doute le favori" de l'Open d'Australie (14-27 janvier) a déclaré Federer après son succès en Hopman Cup en compagnie de Belinda Bencic.

Vainqueur des deux derniers Grands Chelems de la saison 2018, à Wimbledon puis à l'US Open, avant de revenir numéro un mondial, Djokovic sera "dur à battre une fois qu'il aura retrouvé son niveau", a glissé Federer. Réaliste après une seconde partie de saison inégale sur le plan des sensations techniques, le Suisse a compris qu'il partait de plus loin que son rival.

Federer se place parmi une large liste de favoris

Vendredi soir, un journaliste avait demandé au numéro un mondial s'il se considérait toujours comme le favori "même après cette semaine". Comprenez après des matches difficiles face à Fucsovics et Basilashvili et sa défaite contre Bautista Agut à Doha. "Pourquoi avez-vous dit 'même après cette semaine?' Pourquoi pensez-vous que je ne mérite plus d'être candidat à la victoire à l'Open d'Australie après cette semaine ? Vous m'avez demandé quel était mon objectif. C'est de gagner le trophée. Merci", avait répondu un Djokovic agacé.

Le double tenant du titre ne s'oublie pas non plus. Federer, se place "parmi les dix favoris même s'il y en a d'autres. [...] Je ne connais pas encore le tirage, je ne sais pas contre qui je jouerai au premier tour mais nous connaissons les principaux favoris et j'en fais partie", a ajouté le numéro 3 mondial.