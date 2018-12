Tennis - Open d'Australie : Gasquet ne verra pas Melbourne

Ce n'est pas encore officiel mais le doute n'est plus permis : Richard Gasquet va très prochainement déclarer forfait pour le premier Grand Chelem de l'année 2019 prévu dans trois semaines. C'est ce que l'on apprend dans le quotidien, qui a interrogé le Biterrois. Celui-ci souffre encore de ces inflammations autour du pubis qui l'ont tenu éloigné des terrains depuis bientôt deux mois et il ne pourra pas tenir sa place à l'Open d'Australie, programmé du 14 au 27 janvier.

Fin octobre, Gasquet était déjà touché lors de sa défaite contre Jack Sock (6-3, 6-3) au deuxième tour de Bercy et il avait dû déclarer forfait pour la finale de la Coupe Davis quelques jours plus tard. "J'ai reçu plusieurs infiltrations et des soins, en espérant que ça va finir par passer, a expliqué le principal intéressé dans les colonnes du quotidien sportif. Quand j'avais le même type de problème au dos, les infiltrations avaient bien marché, alors on va voir..."

"Dans le flou", de son propre aveu, le 26e joueur à l'ATP espère pouvoir reprendre la compétition début février, lors de l'ATP 250 de Montpellier (du 3 au 10). En attendant, son forfait à venir à Melbourne pourrait profiter à un autre Tricolore, Ugo Humbert (84e), lequel éviterait alors les qualifications.