Federer, le miraculé du Black Friday

L'histoire du jour

Quelle journée ! Des têtes coupées dans tous les sens, des surprises (ou demi-surprises à gogo) et des figures majeures qui sont tombées les unes après les autres. Le tournoi féminin a perdu vendredi ses trois dernières lauréates qui sont aussi trois anciennes numéro un : Serena Williams, Caroline Wozniacki et Naomi Osaka.

Chez les hommes, Stefanos Tsitsipas est lui aussi passé au hachoir du Black Friday de Melbourne. Il n'était ni tenant du titre ni ancien numéro un mondial, mais le vainqueur du dernier Masters était tout de même très attendu dans cette quinzaine.

Mais la plus énorme sensation du jour n'a pas eu lieu. Il s'en est fallu de deux points. Au bord du gouffre, Roger Federer a trouvé on ne sait trop comment le moyen de ne pas tomber dedans. Breaké dans le 5e set par John Millman, puis mené 8-4 dans le super tie-break, le Suisse est passé dans un trou de souris.

Australian Open 2020 | Roger FedererGetty Images

C'est dur pour l'Australien, véritable énigme au bilan anodin en Grand Chelem mais dont la seule vue de Roger Federer en face de lui semble le transcender. Après Flushing en 2018, Millman aurait pu, aurait dû remettre ça sur la Rod Laver Arena. Puis, à 8-4 en sa faveur dans le super tie-break, Millman est redevenu Millman...

Federer, lui, n'a que trop rarement été Federer durant cette soirée. C'était le Federer des mauvais jours, un poil emprunté, à la peine sur son petit jeu de jambes, avec les dommages collatéraux qui vont avec : une farandole d'erreurs à l'échange, faute de rythme et de maitrise suffisants.

Mais lui, contrairement aux noms évoqués plus haut, a quitté le court en vainqueur. C'est à peu près la seule chose qui compte. Même si, soyons clairs, ce Federer-là n'a aucune chance de remporter l'Open d'Australie. Vu le visage qu'il a affiché, et compte tenu de la disparition de Tsitsipas, on peut d'ailleurs se demander si le vrai grand gagnant du jour ne se nomme pas Novak Djokovic...

Vidéo - Federer - Millman : Le résumé 12:02

Les Tops

Millman, la tête haute : Si les vainqueurs moraux existaient dans le sport, John Millman aurait un beau trophée à exposer sur sa cheminée. Ce vendredi, l'Australien a poussé Roger Federer dans ses derniers retranchements, jusqu'à mener 8-4 dans le super tie break. Malheureusement pour lui, le vieux lion suisse, fort d'un sacré instinct de survie, l'a renvoyé à ses chères études. Six points de suite et une victoire à l'arraché.

John Millman peut être déçu : il le mérite. D'autant que ses matches épiques en Grand Chelem se comptent sur les doigts d'une main. A 30 ans, l'Australien est apparu à vingt reprises dans un grand tableau de Grand Chelem. Une seule fois, il a vu la seconde semaine, c'était en 2018 à New York. Sur la route de son quart de finale, devinez qui il avait écarté au terme d'un match de feu ?

La première semaine de Petra Kvitova : Finaliste malheureuse l'an passé, la Tchèque semble à nouveau en pleine bourre à Melbourne. Elle a rendu trois copies impeccables dans cette première semaine. Aucun set perdu et seulement 14 jeux concédés (dont 10 au 2e tour face à l'Espagnole Paula Badosa). Kvitova passera un test plus sérieux en huitièmes de finale contre la Grecque Maria Sakkari.

Qiang Wang : La dernière fois qu'elle avait croisé la route de Serena Williams, elle avait été complètement écrasée par l'Américaine. Sur le Arthur-Ashe, en quart de finale du dernier US Open, elle avait pris la marée jusqu'à se noyer dans un environnement qui était assurément trop grand pour elle. 6-1, 6-0 et surtout 15 points marqués sur l'ensemble du match, Qiang Wang avait été aux antipodes de ce qu'elle fut ce vendredi à Melbourne. Sa revanche face à Serena a été éclatante. Une victoire en trois sets (6-4, 6-7, 7-5) et un match accompli. Psychologiquement, elle a montré une force impressionnante.

Vidéo - Wang - Williams : le résumé 07:21

Les flops

Naomi Osaka : Coco Gauff fut magnifique. Du haut de ses 15 ans, l'Américaine a démontré tout son talent et étalé ses exceptionnelles promesses. Néanmoins, difficile d'exonérer Osaka. La Japonaise, double lauréate en Grand Chelem et surtout tenante du titre, n'a pas réalisé une prestation digne de son rang et de son statut. Osaka a mal vécu l'épilogue d'un match qui l'a vue commettre 30 fautes directes. Trop pour espérer mieux. Depuis son titre à Melbourne, elle n'a plus passé les huitièmes en Grand Chelem.

Stefanos Tsitsipas : Affronter Milos Raonic n'est jamais un cadeau sur ce type de surface, surtout quand le Canadien décide de passer en mode indestructible au service. Malgré tout, le Grec a déçu. Il a pris trois sets au 3e tour, loin, très loin de ses ambitions d'avant-tournoi. Il avait lui-même annoncé la couleur via des déclarations qui n'étaient pas passées inaperçues ces dernières semaines, du type "le Big 3 vieillit", "nous (la NextGen) arrivons, nous sommes prêts" ou "je veux gagner un Grand Chelem". Sauf que, depuis son coup d'éclat il y a un an à Melbourne, Tsitsipas n'a gagné qu'un seul match en quatre tournois du Grand Chelem. Le Big 3 vieillit mais lui a encore besoin de grandir.

Vidéo - Raonic - Tsitsipas : Le résumé 05:31

Juste pour savoir...

Cori Gauff titrée en Grand Chelem cette année, est-ce une idée totalement absurde ?

Qui constitue la menace potentielle la plus sérieuse pour Djokovic dans le quart de tableau du Serbe ? Schwartzman ? Raonic ? Cilic ? Personne ?

Qu'est-il arrivé à Fabio Fognini ? Une victoire en trois sets, sérieusement, Fabio ?

Où placer Caroline Wozniacki dans la hiérarchie de ces dix-quinze dernières années ? Un Grand Chelem, un Masters, numéro un mondiale... Sacrée carrière.

Vidéo - Wozniacki, l'adieu aux larmes 04:25

4 stats à avoir en tête

4. Ils ne sont plus que quatre dans le tableau masculin à ne pas avoir concédé le moindre set dans ce tournoi. Deux sont en huitièmes de finale (Diego Schwartzman et Milos Raonic) et deux sont au troisième tour (Rafael Nadal et Alexander Zverev).

20. Novak Djokovic aime les gauchers. En battant Yoshihito Nishioka vendredi, le Serbe a signé sa 20e victoire contre un gaucher en Grand Chelem. Le Serbe n'a plus perdu contre un gaucher dans un tournoi majeur depuis la finale de Roland-Garros 2014 face à Rafael Nadal. Il porte ainsi son bilan en Grand Chelem face aux gauchers à 35 victoires pour 11 défaites.

24. Marin Cilic s'est qualifié pour les huitièmes de finale d'un Grand Chelem pour la 24e fois de sa carrière. Le Croate apparait en 7e position parmi les joueurs en activité derrière : Roger Federer (67), Novak Djokovic (50), Rafael Nadal (46), Andy Murray (38), Stan Wawrinka (27) et Jo-Wilfried Tsonga (25).

1991. Pour bien prendre la mesure de l'aspect exceptionnel de la performance de Cori Gauff, l'Américaine est devenue avec sa victoire contre Naomi Osaka la plus jeune joueuse de moins de 16 ans à s'imposer face à une Top 5 depuis Jennifer Capriati, en 1991. Cette année-là, l'Américaine, âgée de 15 ans et 163 jours, avait battu Gabriela Sabatini en quarts de finale de l'US Open.

Vidéo - Gauff - Osaka : Le résumé 03:49

Le quiz du jour

La réponse au quiz de jeudi était Mark Philippoussis. Dans la liste, il était intrus car le seul parmi ces six joueurs australiens à ne pas avoir atteint le dernier carré de "son" Grand Chelem national.

Le quiz de vendredi :

Roger Federer a signé vendredi sa 100e victoire à l'Open d'Australie. Qui est l'adversaire que le Suisse a le plus souvent battu au cours de ces 100 matches ?

Laurent VERGNE, avec Maxime DUPUIS