Horaires, chaines, programme TV : comment regarder l’Open d’Australie en direct vidéo sur Eurosport

Quand et où se déroule l'Australian ?

L'Open d'Australie se déroule du 14 janvier au 2 février 2020. Premier Grand Chelem de la saison, il aura lieu sur les courts de Melbourne Park.

Comment suivre en direct vidéo l'Open d'Australie ?

C'est simple. Comme chaque année, l'Australian est à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport et Eurosport Player. Pour vous abonner, c'est facile : il vous suffit de cliquer ici.

Résumés des matches, meilleurs points, statistiques... Les meilleurs extraits vidéos seront également à retrouver sur Eurosport.fr. De plus, vous pourrez y suivre les rencontres en direct et en live-texte. Durant la quinzaine, nos journalistes analyseront les rencontres et commenteront les résultats. Vous l'avez compris, Eurosport déploie à nouveau un dispositif exceptionnel pour cette 108ème édition de l'Open d'Australie.

Quelles émissions pour vous accompagner ?

Votre émission Eurosport Tennis Club sera à retrouver avant et après les rencontres de la "Night Session". Vous pourrez également la suivre en sortie des matchs de la journée.

sera à retrouver avant et après les rencontres de la "Night Session". Vous pourrez également la suivre en sortie des matchs de la journée. Préséntée par Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau, l'émission Dip Impact sera diffusée tous les mardis à 17h. A suivre sur la page Facebook d'Eurosport et Eurosport.fr.

Le programme TV

Du 20 janvier au 29 janvier : Du 1er tour aux quarts de finale inclus, Eurosport prendra l'antenne dès 1h du matin . Tous les matches seront à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport 1 , Eurosport 2 et Eurosport Player .

au : Du 1er tour aux quarts de finale inclus, prendra l'antenne dès . Tous les matches seront à suivre en intégralité et en exclusivité sur , et . Le 30 janvier : La première demi-finale hommes débutera en "Night Session", soit pas avant 9h30 du matin en France. Elle sera précédée des deux demi-finales dames qui se dérouleront l'une après l'autre et à partir de 4h du matin . Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et Eurosport Player .

: La première demi-finale hommes débutera en "Night Session", soit pas avant du matin en France. Elle sera précédée des deux demi-finales dames qui se dérouleront l'une après l'autre et à partir de . Elles seront à suivre en direct et en intégralité sur et . Le 31 janvier : La deuxième demi-finale hommes débutera à partir de 9h30 . Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport et Eurosport Player .

: La deuxième demi-finale hommes débutera à partir de . Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur et . Le 1er février : La finale dames débutera à partir de 9h30 . Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et Eurosport Player .

: La finale dames débutera à partir de . Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur et . Le 2 février : La finale hommes débutera à partir de 9h30. Elle sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Qui sont les favoris ?

Un nom au-dessus des autres, bien évidemment : Novak Djokovic. Immense favori d'un tournoi qu'il a gagné à sept reprises, le Serbe devra toutefois faire attention à ses éternels rivaux, Rafael Nadal et Roger Federer en tête. "Les favoris naturels", comme l'a expliqué il y a quelques jours le récent vainqueur de l'ATP Cup. Le maître des lieux gardera également un oeil sur la NextGen, en quête d'un premier Grand Chelem cette saison.

"Vous savez, il semble que ça se rapproche mais j'espère que ce n'est pas pour cette année", a ironisé le "Djoker". Selon lui, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem seront trois joueurs à prendre en considération. Mais qu'il le veuille ou non, Djokovic reste toutefois l'homme à battre.

Du côté des filles, qui pour succéderà Naomi Osaka ? Titrée à Auckland, Serena Williams a soigné sa préparation en vue de l'Australian. Forfait, Bianca Andreescu, elle, ne sera pas de la partie. Ashleigh Barty, Karolina Pliskova et Petra Kvitova comptent bien jouer le coup à fond. Quid de nos tricolores Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet ou encore Fiona Ferro ? Pour la première fois au 21e siècle, aucune Française ne bénéficiera du statut de tête de série. De quoi promettre un parcours semé d'embûches...