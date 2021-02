Le Serbe n’y compte pas et tient son trône fermement. La Next Gen, il la connaît, il l’a vue et l’a matée à plusieurs reprises. Pour effrayer le numéro un mondial, il en faudra un peu plus qu’une hype qui dure. Au micro d’Eurosport, il est revenu sur ce duel annoncé : "On a beaucoup parlé de la nouvelle génération qui arrivait et prendrait le pouvoir sur nous trois (Federer, Nadal et Djokovic, NDLR), a-t-il détaillé d’entrée. Mais si on est réaliste, ce n’est toujours pas arrivé. On peut parler de ça toute la journée si vous voulez mais, avec tout le respect du monde, ils ont encore beaucoup de travail".