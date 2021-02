Oui, Novak Djokovic est en demi-finale de l'Open d'Australie. Une habitude pour lui puisqu'il tient là sa 9e demi-finale à Melbourne, stade de la compétition à partir duquel il n'a jamais perdu au passage. Mais le Serbe, touché aux abdominaux, n'a plus été si accroché pour en arriver là en Grand Chelem depuis...14 ans ! Quatre manches face à Frances Tiafoe, Milos Raonic et Alexander Zverev, cinq contre Taylor Fritz, le numéro un mondial n'a pas eu une quinzaine tranquille jusqu'ici, loin de là. Il fallait remonter à Wimbledon 2007 pour le voir lâcher une manche lors de quatre matches différents sur la route des demi-finales. Depuis, il s'était qualifié 35 fois en demi-finale sans lâcher un set dans plus de trois matches.