Il avait de la marge et il le savait peut-être un peu trop. Alexander Zverev a alterné le bon et le moins bon pout son entrée en lice à Melbourne lundi. En clôture de la "night session" sur la Rod Laver Arena, l'Allemand a serré les boulons quand il le fallait pour se sortir de son 1er tour en trois sets (7-6, 6-1, 7-6) et 2h38 de jeu face à son compatriote Daniel Altmaier, 91e joueur mondial. Lors de son prochain match, il affrontera l'Australien John Millman qui a domine le vétéran espagnol Feliciano Lopez (6-1, 6-3, 4-6, 7-5).

Ad

Les sensations du jour n'étaient visiblement pas optimales pour lui. Mais Alexander Zverev a fait avec pour entrer malgré tout dans son tournoi. Tendu en début de match, il n'a jamais vraiment réussi à trouver son rythme de croisière, ou du moins à le conserver, une fois qu'il s'était détaché. Cela étant dit, le numéro 3 mondial ne s'est pas non plus fait peur.

ATP Cup Auger-Aliassime s'offre Zverev, le Canada complète le dernier carré 06/01/2022 À 12:59

"Très difficile de comprendre ce que vous dites" : Zverev reprend l'intervieweur pour son accent

Pas convaincant... mais pas inquiétant non plus

Une fois le premier set gagné au tie-break, Zverev semblait parti pour dérouler. Un double break rapidement acquis puis un deuxième set conclu sur le score sans appel de 6-1 et la fin de match avait des allures de formalité. Pourtant, le champion olympique et vainqueur du dernier Masters, qui a passé un cap majeur dans la seconde partie de saison 2021, a payé une légère déconcentration en début de troisième acte par un break concédé, alors que son adversaire n'avait pas obtenu la moindre occasion à la relance dans les deux premières manches (7-6, 6-1, 2-4).

Visiblement agacé et frustré par sa prestation du jour, Zverev a su se remobiliser néanmoins. Plus du genre à paniquer, il a même semblé se mettre en pilote automatique dans le tie-break de ce 3e set, enlevé 7 points à 1 avec beaucoup d'aisance, pour laisser son adversaire dans les rétroviseurs. C'est tout le paradoxe de cette entrée en lice contrastée, mais pas vraiment préoccupante. L'Allemand, très attendu après l'expulsion de Djokovic, n'a pas vraiment convaincu. Mais il n'a pas inquiété non plus, tant on le sait capable de hausser le curseur. A lui d'en faire la preuve au fur et à mesure du tournoi.

ATP Finals L'antisèche : Ce Zverev-là doit gagner un Grand Chelem 21/11/2021 À 18:58