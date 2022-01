Open d'Australie

Pour se défendre devant la justice, dimanche, le camp Djokovic a dévoilé que le numéro 1 mondial avait contracté le virus le 16 décembre dernier, QR code faisant foi. Selon le test et l’attestation, Djokovic a été testé à 13h05 le 16 décembre et il a découvert le résultat positif sept heures plus tard. Son contrôle négatif date lui du 22 décembre. Or, les journalistes de Spiegel ont décidé de "tester" le test et, sur celui-ci, ont fait une découverte surprenante.