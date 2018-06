Infographie - Palmarès - 17 Majeurs pour Nadal : La course poursuite avec Federer se poursuit

Onze et six qui font dix-sept. Ce dimanche, Rafael Nadal n’a pas fait durer le suspense pour rien face à Dominic Thiem et s’est à nouveau autoproclamé roi de Paris. Imbattable sur la surface, ou presque, le taureau de Manacor s’est donc octroyé son onzième Roland-Garros. Unique, évidemment. Ajoutez-y ses trois US Open (2010, 2013, 2017), son Open d’Australie (2009) et ses deux Wimbledon (2008 et 2010) et vous aurez le panorama complet du palmarès de l’Espagnol en Grand Chelem. A savoir 17 Majeurs.

Au classement des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, ce nouveau sacre parisien ne change pas grand-chose puisque Nadal reste deuxième, loin devant Pete Sampras et ses 14 titres ou Novak Djokovic et Roy Emerson et leurs 12 Majeurs. Si l'on s'amusait à ne compter que ses titres parisiens, Nadal serait même à égalité à la cinquième place avec Rod Laver et Björn Borg et leurs onze Majeurs.

Mais l’important est ailleurs pour Nadal. A 32 ans, il n’est plus qu’à trois unités du total de Roger Federer, 36 ans et 20 titres au compteur.

Autrement dit, la course poursuite continue. Avant leur formidable finale à Melbourne en 2017, les deux hommes étaient à 17 - 14. Depuis ? Ils sont les seuls à avoir gagner en Grand Chelem. Du jamais vu sur la planète tennis depuis 2008-2009 entre Roland-Garros 2008 et Wimbledon 2009. Mais l’histoire n’est pas finie. Alors, de grâce, continuez messieurs.