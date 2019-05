Le Simonne-Mathieu a été baptisé. Et en beauté. Et pas forcément par quelqu'un qu'on attendait. Dimanche, Nicolas Mahut est venu à bout de Marco Cecchinato, demi-finaliste de la dernière édition des Internationaux de France, en 3h18 de jeu (2-6, 6-7, 6-4, 6-2, 6-4). Le Français l'a fait, réussissant un double exploit. Parce qu'à 37 ans, avec sa carrière en simple derrière lui, il n’avait pas encore gagné un seul match sur le circuit principal en 2019. Et parce qu'il a réussi cet exploit après avoir concédé les deux premiers sets !

Invité par l'organisation des Internationaux de France pour une dernière danse, Nicolas Mahut a fait valser Marco Cecchinato après avoir été débordé lors des deux premières manches. Surtout la première, d'ailleurs. L'Italien, tête de série numéro 16, semblait d'ailleurs sur un boulevard. Deux breaks, aucune faille sur sa mise en jeu, Cecchinato se baladait. La promenade est devenue un peu plus escarpée lors de la deuxième manche puisque Nicolas Mahut a poussé le Transalpin au jeu décisif. Mais là encore, Cecchinato s'en est tiré (8 points à 6).

Mahut, la révolte

Et puis, l'impensable s'est produit. Nicolas Mahut a décidé de ne pas renoncer et d'y aller franco. Marco Cecchinato a, dans le même temps, eu la mauvaise idée de baisser de pied. Et il a pris la marée. Ses points gagnants se sont comptés sur les doigts d'une main. Notamment lors du troisième set qui a remis Mahut sur le droit chemin (6). Le Français, lui, a poursuivi sur sa lancée du deuxième set et pris la troisième manche, revenant dans les rétroviseurs du demi-finaliste de l'an passé.

Dès lors, Mahut n'allait plus perdre sa mise en jeu une seule fois. Aucune occasion de break concédée dans la quatrième manche, trois écartées dans le set final, Nicolas Mahut a poussé son adversaire dans ses derniers retranchements, jusqu'à le piquer au moment opportun. A savoir dans le dixième jeu du set final. Trois balles de match obtenues, la deuxième convertie pour un grand bonheur et une gigantesque surprise. Et celle-là, vraiment, on ne l'avait pas vue venir.