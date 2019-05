Monfils et Pouille arrivent, la pluie aussi : Tout savoir sur la journée de mardi

Le match à suivre : Pouille – Bolelli

Le tirage au sort a d'abord réservé une bonne nouvelle à Lucas Pouille, en lui offrant un joueur issu des qualifications au 1er tour. Puis une moins bonne : ce qualifié se nomme Simone Bolelli. L'Italien, 187e mondial, a considérablement dégringolé au classement. Il n'a gagné qu'un seul match sur le circuit principal cette année et même sur les challengers, il n'a guère brillé. Mais il demeure un bon terrien et ses trois victoires en qualifications la semaine dernière lui auront peut-être redonné un peu de confiance.

L'an passé, Bolelli avait livré un gros match sur le Chatrier au 1er tour face à un certain Rafael Nadal. Battu en trois manches, il avait tout de même obtenu trois balles de troisième set. Il n'aura rien à perdre et si le match est accroché, gare aux doutes qui pourraient ronger Lucas Pouille. Le numéro deux français n'a pas su capitaliser sur sa demi-finale à Melbourne et, en dehors de sa victoire en challenger à Bordeaux, son bilan sur terre cette saison n'est pas loin d'être calamiteux. Bref, un match potentiellement beaucoup plus compliqué que le classement des deux hommes ne pourrait l'indiquer.

Lucas PouilleGetty Images

On a aussi hâte de voir

Ostapenko - Azarenka. Une ancienne lauréate contre une ancienne numéro un mondiale. Sur le Simonne-Mathieu, ça risque de cogner fort entre la Lettone, vainqueure en 2017, et l’Ukrainienne qui a repris des couleurs récemment après avoir glissé au classement. Assurément l’une des affiches de ces premiers jours pour le tournoi féminin.

Gaël Monfils. Son début de saison avait suscité des attentes énormes. Son printemps beaucoup moins. S’il a confirmé en conférence de presse toujours rêver d’une victoire finale, on ne sait pas encore quel visage présentera le Français mardi pour clore la journée sur le Central. Showman dilettante ou outsider appliqué ? Sachant qu’il n’a plus été éliminé au 1er tour à Roland depuis 2005 et sa première participation, on penche fortement pour le second.

L’opposition de style entre Juan Martin Del Potro et Nicolas Jarry. Ils sont tous les deux Sud-américains. Mais c’est à peu près leur seul point commun. Entre les frappes de mutants de Del Potro, revues avec plaisir du côté de Madrid il y a dix jours, et le style si terrien de Jarry, finaliste accrocheur de Zverev à Genève, cela promet.

Juan Martin del Potro au Masters 1000 de RomeGetty Images

Trois stats à avoir en tête

1. Au XXIe siècle, une seule joueuse a réussi à conserver son titre à Roland-Garros. Il s'agit de Justine Hénin, auteure d'un triplé de 2005 à 2007. Depuis le début des années 2000, le Grand Chelem parisien est le moins charitable avec les tenantes du titre. Simona Halep, qui entame la défense de sa couronne parisienne ce mardi face à l'Australienne Ajla Tomljanovic, pourra-t-elle mettre fin à cette mini-malédiction qui dure depuis maintenant plus d'une décennie ?

7. Le nombre de Français ayant d'ores et déjà franchi le 1er tour dans le tableau masculin : Nicolas Mahut, Corentin Moutet, Pierre-Hugues Herbert, Richard Gasquet, Gilles Simon, Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire. Le cap de la dizaine est atteignable ce mardi avec les entrées en lice de Lucas Pouille, Gaël Monfils, mais aussi Grégoire Barrère, Adrian Mannarino et Antoine Hoang.

25. Le pourcentage de réussite de Caroline Garcia en Grand Chelem face aux joueuses allemandes : une victoire pour trois défaites. Et 0-2 à Roland-Garros. Pas forcément de bon augure avant de croiser mardi Mona Barthel...

Caroline GarciaGetty Images

On se demande

Si Fabio Fognini va tenir son rang. Après l’élimination surprise de l'autre grosse tête de série transalpine, Marco Cecchinato, les espoirs italiens reposent en bonne partie sur lui… Encore faut-il revoir le même joueur qu’à Monte-Carlo.

Si le premier tour pourra se terminer dès mardi. C’était l’espoir des organisateurs. Mais la météo (voir plus bas) semble en avoir décidé autrement. Alerte casse-tête du planning à venir pour mercredi ?

Vidéo - Selena Janicijevic, 16 ans, mais déjà chez les grands 02:34

Le point météo

Après deux journées sèches, la pluie arrive. Et en abondance. Averses devenant nombreuses et parfois orageuses en cours d’après-midi. Température fraîche, pas plus de 17 degrés au maximum.