Chez les femmes, Eugénie Bouchard, finaliste de Wimbledon 2014 retombée à la 167e place mondiale, a reçu une invitation, contrairement à Kim Clijsters qui a réalisé son grand come-back l'hiver dernier. La Bulgare Tsvetana Pironkova (156e), demi-finaliste du dernier US Open, a aussi été invitée. Pour le reste des six autres wild-cards pour le tableau final féminin, on retrouve des joueuses françaises : Clara Burel (classement non communiqué), Elsa Jacquemot (589e), Chloé Paquet (182e), Pauline Parmentier, Diane Parry et Harmony Tan (non communiqués).