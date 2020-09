Dominic Thiem à Roland-Garros, c’est toujours à surveiller. Mais Dominic Thiem à Roland-Garros, juste après sa victoire à l’US Open, c’est autrement plus intéressant. Désormais, l’Autrichien est libéré d’un poids : celui de courir indéfiniment derrière la quête d’une vie, celle d’un titre en tournoi du Grand Chelem.

Vous pensiez, comme nous, que le sacre de Thiem avait plus de chances d’arriver du côté de la Porte d’Auteuil plutôt qu’à Flushing ? Visiblement, lui aussi : "J’aime vraiment ce tournoi, a-t-il expliqué ce lundi après son premier tour victorieux face à Marin Cilic. Roland-Garros, c’est mon tournoi préféré en Grand Chelem et celui qui m’avait le plus réussi jusque-là".

On ne sait pas encore jusqu’où ira le lauréat de l’US Open dans cette édition des Internationaux de France. Seule certitude, il semble prêt, en jambes et pas embêté pour un sou par sa transition rapide à la terre-battue, qu’il n’avait plus foulée depuis février dernier, à Rio. Face à Marin Cilic, ancien vainqueur de Grand Chelem et donc toujours sérieux, il n’a rien laissé passer. Résultat : une victoire tranquille, en trois sets et une belle petite mise en jambes.

Thiem est bien prêt, Cilic en a fait les frais

"C'était un peu pareil dans les tournois Futures"

"Je voulais bien me préparer, je ne voulais pas perdre trop d’influx nerveux après ma victoire à New York, a-t-il expliqué en sortie de cours. Et franchement, je suis très content de mon premier tour. Je sais qu’il faut que je sorte mon meilleur tennis pour battre Marin car il joue toujours à un très haut niveau. Mon principal défi, c’était de retrouver l’intensité d’un tel match. J’ai été en feu pendant deux semaines à New York puis j’ai coupé une semaine à la maison où j’ai essayé de me relaxer sans pour autant tout débrancher car je voulais être bien ici". En résumé, Thiem n’a pas tant souffert de cet après-US Open : "Je pense que j’ai trouvé le bon équilibre et je suis vraiment content après ce premier tour".

Pourtant, ce Roland qu’il aime tant ne ressemble en rien aux éditions précédentes où il s’est aventuré en finale à deux reprises. Une météo capricieuse, une température assez basse et des balles nouvelles : il y aurait de quoi être perturbé. Mais l’Autrichien, contrairement à Rafael Nadal, n’a pas semblé perturbé. "Les conditions ? Vous savez, moi, je viens d’Autriche donc je sais ce que c’est de jouer dans de telles conditions, a-t-il expliqué. Là-bas, on a tellement de jours comme ça. Et puis, quand j’ai commencé à jouer avec les pros, c’était un peu pareil dans les tournois Futures en mars du côté de la République Tchèque ou de la Croatie".

Alors, avantagé Thiem ? On n’ira pas encore jusque-là. Mais son jeu terrien n'est pas aussi touché par ces variations que celui d’autres prétendants : "Franchement, j’adore ces conditions, a-t-il encore expliqué. J’adore quand c’est un peu lent. Ça m’aide beaucoup contre des joueurs comme Marin Cilic parce que c’est un peu plus simple de retourner et d’être présent sur presque toutes les balles". Voilà le tableau masculin prévenu : Thiem est comblé par son premier titre en Grand Chelem. Mais il n’est pas du tout rassasié.

